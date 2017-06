Radu Berceanu şi-a luat asociat de la stat. Cu „zestre” multe contracte publice 

Karina Knapek/Intact Images Semnarea contractului de concesiune pentru tronsonul de autostrada Comarnic-Brasov, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in Bucuresti, luni, 18 ianuarie 2010. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek Semnarea contractului de concesiune pentru tronsonul de autostrada Comarnic-Brasov, la sediul Ministerului Transporturilor si Infrastructurii, in Bucuresti, luni, 18 ianuarie 2010. INTACT IMAGES/Jurnalul National/Karina Knapek Vezi galeria foto





Una dintre firmele fostului ministru al Transporturilor, din perioada guvernării PDL, Radu Berceanu, câștigă pe bandă rulantă contracte cu statul. Este vorba despre compania SC Of Systems SRL București, care se ocupă cu furnizarea de aparatură de măsurare și control și care este client fidel al contractelor mai multor universități de stat din România, dar și al unor instituții guvernamentale. Printre aceste instituții se numără și Biroul Român de Metrologie Legală, care a încheiat cu firma fostului demnitar cinci contracte de achiziție publică. Interesant este faptul că aceste contrac­te au început din anul 2007, iar, din 2013, jumătate din capitalul social al acestei societăți este deținut de Valentin Pătășanu, care ocupă, începând cu anul 2002, funcția de director general adjunct al Biroului Român de Metrologie Legală. Incompatibilitatea este una mai mult decât flagrantă, însă absolut nicio instituție nu s-a sesizat în legătură cu acest lucru.

Contractele cu statul ale SC Of Systems SRL au continuat și pe vremea guver­nării tehnocrate, dar și în timpul actualei guvernări, așa cum reiese dintr-o analiză a atribuirilor furnizată de SEAP.

Nepotisme la instituția statului

SC Of Systems SRL este o societate înființată în anul 1992 și, potrivit Oficiului Național al Registrului Comerțului, în 2015, când a avut loc ultima notificare a majorării domeniilor secundare de activi­tate, societatea era deținută, în proporții egale, de către fostul ministru liberal-de­mocrat al Transporturilor, Radu Berceanu, și de Valentin Pătășanu. Ambii sunt din Râmnicu Vâlcea. Conform declarației de interese completate de Pătășanu în data de 11 iunie 2014, rezultă că a intrat în posesia celor 50% din acțiunile SC Of Systems SRL în data de 19 aprilie 2013. Soția lui Valentin Pătășanu, Rodica Pătășanu, potrivit decla­rației de avere completată la aceeași dată, ocupă, la rândul ei, funcția de șef al Servi­ciului de Metrologie Legală Vâlcea, fiindu-i subalternă soțului la instituția statului.

Și lucrurile nu se opresc aici, deoarece legăturile de rudenie de la vârful Biroului Român de Metrologie Legală merg chiar și mai departe. Soții Rodica și Valentin Pătă­șanu au fost nășiți de directorul general al instituției, Fănel Iacobescu. De altfel, aceștia nu sunt singurii fini și, totodată, subordonați ai lui Fănel Iacobescu. Surse apropiate Biroului Român de Metrologie Legală afirmă că Iacobescu este și nașul lui Mitrana Iuian, director al Direcției de Metrologie Craiova.

Al doilea director general adjunct al Biroului Român de Metrologie Legală, Dumitru Dinu, și-ar fi angajat în aceeași instituție, potrivit acelorași surse, atât soția, cât și fiul, dar și cumnata.



Și contractant, și contractor

Biroul Român de Metrologie Legală este, așa cum se va vedea în continuare, sursa principală de venituri a familiei Pătășanu. Nu doar prin prisma salariilor pe care soții le încasează de aici, dar, mai ales, ca urmare a contractelor pe care instituția publică respectivă le-a atribuit companiei private pe care actu­alul director general adjunct o împarte, în mod egal, cu fostul lider democrat-liberal, Radu Berceanu.

Încă din anul 2007, SC Of Systems SRL București, cu sediul într-un apartament la bloc, situat în strada Av. Alexandru Șerbănescu, din Sectorul 1, a început să presteze servicii pentru Biroul Român de Metrologie Legală. În data de 28 mai 2007, instituția statului a achiziţionat, prin licitație, de la firma lui Berceanu, o balanţă de presiune și un comparator electronic de volum, pentru Laboratorul Mase și Măsuri Derivate, în valoare de 357.692, 58 lei cu TVA inclus.

În data de 3 septem­brie 2007, același Birou Român de Metrologie Legală a mai cumpărat de la SC Of Systems SRL alte două balanțe de precizie, în valoare de 138.228 de lei cu tot cu TVA. Doi ani mai târziu, mai exact în 31 martie 2009, a fost încheiat un al treilea contract, în valoare de 145.805 lei fără TVA, pentru achiziția altor balanțe de presiune.

SC Of Systems SRL a primit de la aceeași instituție, în data de 29 decembrie 2010, un alt contract, în valoare de 335.000,98 lei fără TVA pentru furnizarea unei stații de etalonare a pipetelor. Ultimul contract de acest gen a fost parafat între cele două entități în data de 5 septembrie 2012, când Biroul Român de Metrologie Legală a încheiat un contract similar celui din decembrie 2010, la o valoare de 696.776 lei fără TVA.

Toate aceste contracte au fost încheiate de Biroul Român de Metrologie Legală, condus, din funcția de director general adjunct, de către Valentin Pătășanu, cu firma la care, din 2013, același Valentin Pătășanu a devenit acționar, alături de fostul ministru Radu Berceanu.

Partenerul fostului ministru, nume conspirativ „Pan”, la Securitatea Dolj

Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) l-a verificat, în anul 2012, pe directorul general adjunct al Biroului Român de Metrologie Legală, Valentin Pătășanu, având în vedere cali­tatea acestuia de funcționar de conducere în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Verifi­cările au avut loc în data de 7 mai 2012, când Direcția de Specialitate a CNSAS a întocmit o notă, în care se regăsesc elemente intere­sante. Astfel, potrivit acestei note, Valentin Pătășanu apare ca fiind titular al unui dosar de fond de rețea, cu numărul R 221673.

Potrivit consemnă­rilor de la dosar, făcute de un ofițer de Securi­tate, rezultă că, în data de 2 august 1989, în timp ce era student al Universității Craiova, Valentin Pătășanu a fost recrutat de către Biroul Antiterorism al Inspectoratului Județean Dolj de Securitate, pentru încadrarea informativă a studenților străini suspec­tați de apartenență la organizații extremist-te­roriste, atribuindu-i-se numele conspirativ PAN.

Totuși, la dosarul CNSAS nu există un Angajament semnat de titularul acestuia. Inspec­torii CNSAS au identificat valoare de 145.805 lei fără TVA, pentru achiziția altor balanțe de presiune.

SC Of Systems SRL a primit de la aceeași instituție, în data de 29 decembrie 2010, un alt contract, în valoare de 335.000,98 lei fără TVA pentru furnizarea unei stații de etalonare a pipetelor. Ultimul contract de acest gen a fost parafat între cele două entități în data de 5 septembrie 2012, când Biroul Român de Metrologie Legală a încheiat un contract similar celui din decembrie 2010, la o valoare de 696.776 lei fără TVA.

Toate aceste contracte au fost încheiate de Biroul Român de Metrologie Legală, condus, din funcția de director general adjunct, de către Valentin Pătășanu, cu firma la care, din 2013, același Valentin Pătășanu a devenit acționar, alături de fostul ministru Radu Berceanu.



Partenerul fostului ministru, nume conspirativ „Pan”, la Securitatea Dolj

Colegiul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) l-a verificat, în anul 2012, pe directorul general adjunct al Biroului Român de Metrologie Legală, Valentin Pătășanu, având în vedere cali­tatea acestuia de funcționar de conducere în cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri. Verifi­cările au avut loc în data de 7 mai 2012, când Direcția de Specialitate a CNSAS a întocmit o notă, în care se regăsesc elemente intere­sante. Astfel, potrivit acestei note, Valentin Pătășanu apare ca fiind titular al unui dosar de fond de rețea, cu numărul R 221673.

Potrivit consemnă­rilor de la dosar, făcute de un ofițer de Securi­tate, rezultă că, în data de 2 august 1989, în timp ce era student al Universității Craiova, Valentin Pătășanu a fost recrutat de către Biroul Antiterorism al Inspectoratului Județean Dolj de Securitate, pentru încadrarea informativă a studenților străini suspec­tați de apartenență la organizații extremist-te­roriste, atribuindu-i-se numele conspirativ PAN.

Totuși, la dosarul CNSAS nu există un Angajament semnat de titularul acestuia. Inspec­torii CNSAS au identificat două documente prin care Valentin Pătășanu a furnizat informații la Securitate, dar din care nu rezultă că ar fi făcut poliție politică. Astfel, în data de 5 mai 2012, CNSAS a stabilit faptul că lui Valentin Pătășanu nu i se poate atribui calitatea de lucrător sau de colaborator al Securității, ca poliție politică.



Zeci de instituții publice au apelat la serviciile companiei Of Systems

Biroul Român de Metrologie Legală nu este singura instituție de stat care a atribuit contracte companiei Of Systems SRL, deținută de Radu Berceanu și de Valentin Pătășanu. Spre exemplu, anul trecut, în data de 24 iunie, Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier a atribuit acestei firme un contract în valoare de 1.890.000 de lei fără TVA, pentru servicii de măsurare electronică privimd controlul și respectarea maselor maxime admise. În 16 iulie 2016, aceeași instituție a încheiat cu aceeași firmă un contract similar, în valoare de 978.690 de lei fără TVA. În data de 8 februarie 2017, SC Of Systems SRL a mai primit de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Industrială, un contract în valoare de 112.000 de lei fără TVA, pentru furnizarea unor echipamente de laborator. De-a lungul timpului, începând cu anul 2007, firma în cauză a fost selectată să livreze produse sau servicii, de către Electrocentrale București SA, Universitatea Dunărea de Jos, Universitatea Politehnică București, Universitatea Craiova (unde a fost student Valentin Pătășanu), Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, Universitatea București, Administrația Rezervației Biosfera Deltei Dunării, Institutul Național de Transfuzie Sanguină, Antibiotice Iași, Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila”, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Agenția Sanitară Veterinară și pentru Siguranţa Alimentelor Bihor, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca sau Compania Națională a Uraniului. Valoarea contractelor, cu tot cu TVA, se ridică la aproximativ 5 milioane de euro.

Contracte, mai cu „perdea”, și în domeniul transporturilor

Radu Berceanu a deținut mai multe companii care au încasat contracte de la companiile care au lucrat pentru statul român. Una dintre ele se numește AVI SRL, fondată împreună cu un alt fost lider PDL, retras, la rândul său, din viața politică, Adriean Videanu. AVI SRL se ocupa de producția de profile din fibră de sticlă pentru autoturisme, tramvaie, trenuri sau vagoane de metrou.

Printre afacerile lui AVI SRL se numără producerea de piese realizate prin laminare manuală din rășină poliesterică ignifugă pentru Bombardier Trasportation Suedia, adică pentru compania care a fabricat trenurile utilizate de Metrorex. Mentenanța acestor trenuri era asigurată de compania franceză Alstrom, aflată, de asemenea, în relații contractuale cu SC AVI SRL. O relațe similară a avut loc între AVI SRL și SNCFR, firma lui Berceanu furnizând piese pentru producția de locomotive, diverse echipamente de schimb către societăţi care se ocupă cu mentenanța vagoanelor și locomotivelor.

De asemenea, AVI SRL a colaborat cu compania IRISBUS, societate care a furnizat RATB autobuze și troleibuze. AVI SRL a livrat piese realizate prin laminare din rășină poliesterică ignifugă pentru un tip de autobus produs în cooperare de către Renault și Iveco. Aceeași societate a mai furnizat cutii poștale stradale pentru Compania Națională Poșta Română.