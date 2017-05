Rețetă de afaceri inedită: Dorin Cocoș a închis o firmă care îi aducea profituri de milioane de lei

În urmă cu doi ani, în timp ce se afla sub control judiciar, în dosarul „Microsoft”, Dorin Cocoș a decis să renunţe la asocierea cu prietena Elenei Udrea, Mioara Radu, din firma SC Centrul de Diagnostic Clinic Internațional SRL. Aceasta din urmă a cesionat toate acțiunile în favoarea unei doctorițe stomatolog pe nume Bogdana Cătălina Mihai. Noul asociat a mai fost partener de afaceri cu Cocoș într-o altă firmă care activa în domeniul medical pe care au dizolvat-o în anul 2010, deși societatea comercială avea un profit substanţial, așa cum reiese dintr-o declaraţie de avere a Elenei Udrea. Firma dizolvată a fost, la rândul ei, partener într-o companie din care a făcut parte aceeași Mioara Radu, dizolvată, la rândul ei. În cadrul aceleiași firme a activat și un SRL, parte a unui consorțiu austriac abonat la contracte grele cu rețeaua de sănătate de stat din România.

O inginerie financiară făcută de Dorin Cocoș, cu puţin timp înainte de a primi condamnarea definitivă în dosarul „Microsoft 1”, a fost ignorată de anchetatori. Schema vizează SC Centrul de Diagnostic Clinic Internațional SRL, companie care fiinţează în incinta Euro Hotels International, de lângă Arcul de Triumf, și care are interese directe în afacerea cu terenurile din nordul Capitalei, achiziționate de Elena Udrea cu creditul de la BRD, preluat de Alexandru Faur, și scoase de mai bine de doi ani la licitație de bancă, pentru recuperarea prejudiciului.

Cesiune înainte de condamnare

Într-una dintre edițiile trecute, „Jurnalul Național” a dezvăluit faptul că, în data de 21 august 2015, Dorin Cocoș a început să-și pună la adăpost afacerile oficiale pe care le mai controlează în acte. Atunci, el și-a convocat coasociata de la Centrul de Diagnostic Clinic Internațional SRL, pentru ca aceasta din urmă să iasă din acționariatul companiei. Mioara Radu deținea, la momentul respectiv, un pachet de 5 la sută din părțile sociale ale societăţii, pachet pe care l-a cesionat în favoarea unui nou asociat, pe nume Bogdana Cătălina Mihai. Astăzi, urmează să facem legăturile dintre acest nou asociat în firma lui Dorin Cocoș și alte afaceri dubioase ale rețelei paronate de fostul partener de viaţă al Elenei Udrea. Bogdana Cătălina Mihai s-a numit, în urmă cu câțiva ani, Bogdana Cătălina Dumitrescu, fiind căsătorită, atunci, cu un anume Cătălin Sorin Dumitrescu. Astăzi, persoana în cauză, în vârstă de 37 de ani, mai este asociată în clinica privată stomatologică SC Exquisite Dent SRL, companie înființată în februarie 2008, împreună cu fostul soț. În prezent, coasociată la această clinică este o anume Sorina Mihai.

Acte făcute la biroul de avocatură al fostului premier Victor Ponta

Potrivit informațiilor furnizate de ONRC, în 11 decembrie 2006, Bogdana Cătălina Mihai (fostă Dumitrescu) apărea drept asociat cu 10 la sută din compania SC Medcomplex SRL București. Celelalte 90 de procente erau deţinute, la acel moment, de către Mioara Radu, coasociată a acestuia și în Centrul de Diagnostic Clinic Internațional SRL. În 11 decembrie 2006, Dorin Cocoș, Mioara Radu, împreună cu Bogdana Cătălina Mihai (fostă Dumitrescu) s-au prezentat la sediul unui cabinet celebru de avocatură, unde a avut loc o modificare a structrurii acționariatului similară celei din 2015. În sensul că, între Mioara Radu și Bogdana Cătălina Mihai (fostă Dumitrescu) a fost încheiat contractul de cesiune a pachetului de 10 la sută din părțile sociale ale SC Medcomplex SRL București. Odată cu preluarea acțiunilor, Bogdana Cătălina Mihai (fostă Dumitrescu) a înlocuit-o pe Mioara Radu și în calitatea de administrator al societății. Cabinetul de avocatură unde s-a parafat această tranzacție a fost cel deținut, la vremea respectivă, de către fostul premier al României, Victor Ponta, așa cum reiese din informațiile publicate în Monitorul Oficial al României. Cu Dorin Cocoș și Bogdana Cătălina Mihai (fostă Dumitrescu) în structura acționariatului, SC Medcomplex SRL București a avut o durată de viață relativ scurtă. Asta, deoarece, în data de 5 februarie 2010, cei doi asociați au decis deschiderea procedurii dizolvării societății, începând cu data de 10 februarie 2010, prin lichidare fără lichidator, întreg patrimoniul companiei fiind preluat de către cei doi asociți: 90 la sută Dorin Cocoș și 10 la sută Bogdana Cătălina Mihai (fostă Dumitrescu).

Afacere pe profit? O închidem!

Decizia de a dizolva compania SC Medcomplex SRL pare, pentru perioada respectivă, una cel puţin ciudată. Asta, deoarece firma a realizat, în anul anterior, venituri substanțiale și un profit pe măsură. Informația reiese din declarația de avere a soției lui Dorin Cocoș, Elena Udrea, completată în calitate de ministru al Turismului și de deputat, în data de 15 septembrie 2010. Din acest document, aflăm că, la capitolul „venituri din alte surse”, Elena Udrea a enumerat companiile de la care Dorin Cocoș a încasat dividende. SC Medcomplex SRL a fost cea mai importantă sursă de venituri, din acest punct de vedere, de la care Cocoș a încasat nu mai puțin de 2.534.198 de lei. În condițiile în care același Dorin Cocoș a încasat dividende de la compania Clamari Trading Impex SRL în valoare de 1.356.636 de lei, deci nici jumătate din câștigul avut de pe urma firmei pe care a decis să o închidă. În același an, omul de afaceri a mai încasat de la SC Dalli International Co SRL dividende în cuantum de 11.156 de lei, în timp ce de la Euro Hotels International Co SRL nu a încasat niciun leu dividende. SC Centrul de Diagnostic Clinic Internațional SRL și SC Medcomplex SRL nu sunt singurele companii în acționariatul cărora a intrat Bogdana Cătălina Mihai (fostă Dumitrescu) și care au legătură cu afacerile lui Cocoș. Ca și în cazul acesteia din urmă, mai există o situaţie a unei companii care s-a dizolvat în anul 2010. Este vorba despre SC Teleradiodiagnostic SRL, firmă care a funcționat în complexul comercial ridicat cu ajutorul fostului edil de la Sectorul 6, Cristian Poteraș, din Piaţa Crângași. Dintr-o notificare de la Registrul Comerțului, aflăm că, în data de 3 februarie 2010, acționarii companiei cu pricina erau SC Medcomplex SRL, reprezentată de Bogdana Cătălina Mihai (fostă Dumitrescu), cu 40% din capitalul social, Mioara Radu, care deţinea 10% din firmă, și compania SC Oldega Operator SRL, reprezentată de un anume Tudor Butu, cu 50 la sută din acțiuni. Ei, bine, și SC Teleradiodiagnostic SRL a fost dizolvată, cu câteva zile înainte ca același lucru să se întâmple cu SC Medcomplex SRL.

Grupul Oldega, contracte de 32,8 milioane de euro cu spitalele

Dizolvarea SC Teleradiodiagnostic SRL, asemenea SC Medcomplex SRL, pare una de neînțeles, având în vedere profiturile pe care asociatul majoritar, împreună cu grupul din care face parte, le-a obţinut derulând afaceri importante cu statul. Astfel, Ministerul Sănătății Publice a încheiat, în data de 10 iunie 2008, un contract în valoare de 6.778.105 lei cu TVA (1.936.601,4 euro) cu Oldega Handesgesellschaft MBG pentru furnizarea unor aparate de ventilație artificială pentru pacienții clinici aflați în secția de terapie intensivă. Acest contract a fost urmat de un altul identic, semnat în aceeași zi, în valoare de 7.188.896,7 lei cu TVA (2.053.970,5 euro). În aceeași zi, cu aceeași firmă a fost încheiat un contract similar pentru furnizare de aparate de anestezie de medie performanță, în valoare de 6.180.678,3 lei cu TVA (1.765.908,1 euro). Tot la data de 10 iunie 2008, firma în cauză a mai primit de la Ministerul Sănătății Publice un contract în valoare de 17.221.602,9 lei cu TVA (4.920.458 euro) pentru furnizarea de aparate de ventilație de înaltă performanță. La data de 9 decembrie 2009, Institutul Oncologic Prof. Dr. Alexandru Trestioreanu a atribuit companiei Oldega Handesgesellschaft MBG un contract în valoare de 29.983.778,6 lei cu TVA (8.566.783,9 euro), pentru furnizarea de aparate de radiologie cu accesorii. Spitalul Clinic Jude- ţean de Urgență Craiova a încheiat, la rândul lui, în data de 10 august 2011, cu Oldega Grup SRL, un contract în valoare de 2.000.492 lei cu TVA (500.123 euro) pentru furnizarea unui computer tomograf.

De unde veneau toate milioanele

Direcția de Sănătate Publică Iași a încheiat cu Oldega Handesgesellschaft MBG, în data de 3 octombrie 2011, un contract în valoare de 32.674.000 de lei cu TVA (8.168.500 euro), pentru furnizarea, instalarea și punerea în funcțiune de echipamente și dispozitve medicale pentru Institutul Regional de Oncologie. În 31 octombrie 2010, Oldega Grup SRL a primit de la Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alexandru Obregia un contract de 1.124.998,7 lei cu TVA (281.247,7 euro) pentru furnizarea de aparatură medicală. În data de 7 noiembrie 2011, aceeași firmă a primit de la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” din Iași un contract în valoare de 1.578.892 de lei cu TVA (394.723 de euro), pentru furnizarea unui computer tomograf, pentru ca, în 2015, Oldega Handesgesellschaft MBG să mai încheie cu Institutul Clinic Fundeni un contract vizând furnizarea de echipamente și instrumente medicale și de cercetare în valoare de 19.312.628 de lei cu TVA (4.291.695,1 euro).

Creditul la BRD, terenurile din nordul Capitalei și promisiunile de vânzare

Mioara Radu, fosta parteneră de afaceri a lui Dorin Cocoș în SC Centrul de Diagnostic Clinic Internaţional SRL, este o veche prietenă a Elenei Udrea, încă de pe vremea când cele două deţineau posturi de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București. De altfel, Mioara Radu este, la rândul ei, o apropiată a cercurilor familiei surorii lui Dorin Cocoș, Anca Dinu, aceasta din urmă derulând afaceri în domeniul medical, în special contracte pe bani publici, încheiate cu majoritatea spitalelor din București. Potrivit Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, în prezent, Cocoș mai controlează, la vedere, doar Centrul de Diagnostic Clinic Internaţional SRL și SC Calmari Trading Impex SRL. Prima companie apare în documentele procurorilor care au instrumentat dosarul „Microsoft”. Alexandru Faur, cel care a preluat creditul Elenei Udrea de la BRD, a semnat, în anul 2013, cu SC Centrul de Diagnostic Clinic Internaţional SRL, cu Elena Udrea, cu Anca Dinu și cu soţul acesteia, Florin Gabriel Dinu, mai multe promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare a unor prezumtive apartamente pe care Alexandu Faur ar fi urmat să le construiască pe terenurile preluate de la Udrea, în baza contractului de novaţie, amplasate în strada Neajlovului nr. 87-95, din nordul Capitalei.