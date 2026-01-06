Alertă! Laptele praf Nestlé, scos de urgență din magazine în România și Europa. Risc de contaminare cu o toxină periculoasă în formule pentru sugari

Rechemare urgentă Nestlé: ce loturi de lapte praf pentru sugari sunt retrase și ce trebuie să facă părinții

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) informează consumatorii despre o rechemare importantă de pe piață: Nestlé România retrage voluntar mai multe loturi de formule de lapte praf pentru sugari, ca măsură de precauție, după ce a fost identificată o neconformitate la un ingredient provenit de la un furnizor extern.

Potrivit autorităților și anunțului companiei, există posibilitatea prezenței cereulidei în anumite loturi de lapte praf pentru bebeluși. Cereulida este o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus, cunoscută pentru faptul că poate provoca intoxicații alimentare și probleme gastrointestinale severe, în special la consumatori vulnerabili, precum sugarii.

Până în acest moment, nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire în România sau la nivel internațional în legătură cu aceste produse. Consumul loturilor vizate nu a fost asociat, oficial, cu niciun incident de sănătate raportat. Totuși, Nestlé a declanșat rechemarea „dintr-o abundență de precauție”, punând pe primul loc siguranța copiilor.

Rechemare global: formule pentru sugari, sub alertă

Nestlé a anunțat o rechemare globală pentru anumite formule de lapte praf pentru bebeluși, după suspiciuni că unele loturi ar putea conține toxina cereulidă. Gigantul din industria alimentară a precizat că anumite loturi de formule SMA pentru sugari și formule de continuare („follow-on formula”) nu sunt sigure pentru a fi administrate bebelușilor.

Compania a confirmat pentru BBC că rechemarea are caracter global, loturile afectate fiind vândute în mai multe țări europene, inclusiv Franța, Germania, Austria, Danemarca, Italia și Suedia. Nestlé a subliniat că toate celelalte produse Nestlé, precum și loturile de formule pentru sugari care nu se regăsesc pe listele de rechemare, sunt sigure pentru consum.

Nestlé a explicat că problema a fost cauzată de un ingredient furnizat de unul dintre partenerii săi și a promis rambursarea integrală a contravalorii produselor returnate. Nestlé France a anunțat o „rechemare preventivă și voluntară” pentru anumite loturi de formule pentru sugari Guigoz și Nidal, iar în Germania sunt vizate formulele Beba și Alfamino.

Compania a transmis un mesaj ferm părinților și îngrijitorilor: „Siguranța și bunăstarea bebelușilor este prioritatea noastră absolută”, a declarat Nestle. „Ne cerem sincere scuze pentru orice îngrijorare sau inconvenient cauzat părinților, îngrijitorilor și clienților.”

Ce trebuie să facă părinții care au cumpărat lapte praf Nestlé

ANSVSA și Nestlé recomandă tuturor părinților care au achiziționat formulele de lapte praf din loturile vizate să nu le mai utilizeze sub nicio formă. Produsele trebuie returnate la magazinul de unde au fost cumpărate, iar cumpărătorii vor primi înapoi integral contravaloarea acestora, fără a fi necesară prezentarea bonului fiscal în majoritatea cazurilor, potrivit practicilor obișnuite în astfel de rechemări.

În România, consumatorii pot obține informații suplimentare la numărul gratuit pentru consumatori 0800 863 785, disponibil de luni până vineri, în intervalul 09:00–18:00. De asemenea, întrebări și solicitări pot fi trimise la adresa de email contact@ro.nestle.com, compania oferind suport dedicat părinților afectați de această rechemare.

Pentru verificarea loturilor afectate în alte țări, Nestlé recomandă consultarea listelor oficiale. În Marea Britanie, de exemplu, numerele de lot pot fi găsite pe site-ul Nestlé UK sau prin intermediul Food Standards Agency (food.gov.uk). Clienții sunt sfătuiți să caute codul de lot:

pe baza cutiei sau a ambalajului, pentru formulele praf

pe baza cutiei exterioare și pe lateral sau în partea superioară a recipientului, pentru formulele gata de utilizare.

Ce este cereulida și de ce este periculoasă pentru sugari

Cereulida este o toxină produsă de unele tulpini ale bacteriei Bacillus cereus, responsabilă de o formă de toxiinfecție alimentară cu debut rapid. Simptomele pot include greață, vărsături intense și crampe abdominale. Autoritățile sanitare subliniază că această toxină este extrem de rezistentă și este „puțin probabil să fie dezactivată sau distrusă prin gătire, prin folosirea apei fierbinți sau în timpul preparării laptelui pentru sugari”, după cum a avertizat Food Standards Agency (FSA) din Marea Britanie.

Șefa departamentului de incidente din cadrul FSA, Jane Rawling, a transmis un mesaj clar către părinți, tutori și îngrijitori: aceștia nu trebuie să ofere copiilor produsele din loturile afectate. Ea a precizat că autoritățile iau „măsuri urgente” pentru a se asigura că toate produsele vizate sunt retrase de la vânzare, ca măsură de precauție, potrivit BBC.

„Dacă ați dat acest produs unui bebeluș și aveți nelămuriri cu privire la potențialul impact asupra sănătății, trebuie să solicitați sfatul profesioniștilor din domeniul sănătății, contactând medicul de familie.”

În cazul în care un bebeluș a consumat din formulele vizate și apar simptome precum vărsături, stare de rău puternică, dureri de burtă sau letargie, părinții sunt sfătuiți să contacteze de urgență medicul de familie, medicul pediatru sau serviciile medicale de urgență.

Lista completă a loturilor contaminate în România se găsește aici.