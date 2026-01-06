Dispută privind marca „Babic de Buzău”: Doi producători industriali induc în eroare consumatorii

O campanie de promovare organizată de doi producători care produc babic la nivel industrial susține că aceștia au „cel mai bun babic din lume”, invocând un clasament publicat de TasteAtlas.

Platforma este un ghid culinar online care documentează preparate tradiționale din întreaga lume, dar nu realizează jurizări directe între producători locali, notează stiripesurse.ro.

Adevărul din spatele manipulării informațiilor

Înainte de clasamentul TasteAtlas, Pensiunea „Casa cu Tei” din Sărata Monteoru, membră a comunității Slow Food Buzău, a organizat o degustare în orb a mai multor tipuri de babic, inclusiv produse ale celor doi agenți economici care au obținut drepturile asupra mărcii.

Primul loc a fost ocupat de babicul produs de Casa Ghizdeanu, singurul producător de babic afiliat Slow Food Buzău, iar produsele industriale s-au clasat la coada clasamentului.

Reprezentanții Slow Food Buzău au atras atenția asupra utilizării selective a informațiilor și a riscului de inducere în eroare a consumatorilor. EI au precizat că TasteAtlas listează un singur producător de babic, ceea ce face ca poziția de „numărul unu” să fie formală.