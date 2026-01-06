Reparații scumpe în Parcul Drumul Taberei: 700.000 de euro pentru podul hobanat

Pentru aceasta a lansat o licitație publică, iar în documentația procedurii de achiziție se precizează că podul este afectat de degradări specifice exploatării în timp, în special la nivelul elementelor metalice ale suprastructurii, al sistemului anticoroziv care este afectat din cauza depunerilor de excremente de păsări, și în anumite zone ale infrastructurii pasarelei.

Potrivit documentației, pasarela nu prezintă, în prezent, o reducere a capacității de rezistență și poate suporta traficul pietonal pentru care a fost proiectată, însă lucrările sunt considerate necesare pentru prevenirea unor degradări suplimentare și pentru prelungirea duratei de viață a structurii.

ADPDU Sector 6 subliniază că lucrările nu presupun modificări structurale majore sau extinderi ale pasarelei. Este vorba despre lucrări de întreținere și reparații curente, menite să prelungească durata de viață a construcției și să asigure condiții de siguranță pentru utilizatori. Ofertele depuse vor trebui să fie valabile până pe data de 5 aprilie.