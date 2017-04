Cum a răspuns Serena Williams remarcilor lui Ilie Năstase: Spre deosebire de tine, nu mi-e frică. Nu sunt o lașă

Jucătoarea de tenis Serena Williams i-a răspuns lui Ilie Năstase, după remarca acestuia cu tentă rasistă, la adresa viitorului copil al tenismenei.

”Mă dezamăgește să știu că trăim într-o societate în care oameni ca Ilie Năstase pot face asemenea comentarii rasiste față de mine și față de copilul meu nenăscut, dar și comentarii sexiste față de colegele mele.

Am spus-o cândva și o voi mai spune o dată, am ajuns departe, dar mai avem mult de progresat. Da, am depășit multe bariere, cu toate acestea mai sunt multe altele de depășit. Asta sau orice altceva nu mă va opri din a împrăștia dragoste, lumina și pozitivism în tot ceea ce fac. Voi continua să stau dreaptă pentru ceea ce e corect. Nu mi-e teamă spre deosebire de tine. Vezi, eu nu sunt o lașă. ” scrie Serena, într-o postare pe Instagram.