Reacția lui MM Stoica după scandalul dintr-un club de fițe din București

MM Stoica reacționează după ce în presă au apărut informații conform cărora ar fi fost implicat într-un scandal dintr-un club de fițe din București.

”Am ieșit a 2 a oară în club în ultimele 15 luni. N-am fost lovit de nimeni, n-am lovit pe nimeni, doar am intervenit pt Dan, prietenul fiicei mele, care se implicase într-un incident. În interiorul clubului, am aplanat conflictul, afară mi-am ieșit din minți și am exagerat, urlând, în momentul în care cineva l-a bruscat pe Dan, deși părea că se liniștise. Nu-l cauționez, a greșit, nu e prima oară, dar sper să fie ultima. Am făcut ce ar face orice bărbat pt familia sa, pt că el, alături de copilul meu pe care-l iubesc necondiționat, este familia mea.

P.S. Azi dimineață am fost la antrenament, ne-umflat, ne-tumefiat, ne-învinețit.”