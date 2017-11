România ţinteşte calificarea la FIBA Women's EuroBasket 2019

Antrenorul principal al naţionalei de baschet feminin, Dragan Petricevic, şi-a exprimat încrederea cu privire la calificarea tricolorelor la FIBA Women's EuroBasket 2019.



''Drumul spre Women's EuroBasket nu va fi deloc uşor. Nu mă îndoiesc de faptul că avem potenţial să ne calificăm. Personal, cred că avem o unitate de grup şi dacă putem să maximizăm acest aspect în ziua meciului, dacă putem să afişăm maturitate şi să ne controlam emoţiile, sunt de părere că putem să învingem Slovenia'', a declarat tehnicianul ''acvilelor'', într-o conferinţă de presă susţinută joi la Oradea, înaintea debutului naţionalei României în campania de calificare, primul adversar fiind Slovenia, sâmbătă, de la ora 18,00.



Dragan Petricevic a punctat importanţa publicului într-o campanie continentală şi a subliniat că România poate obţine calificarea la FIBA Women's EuroBasket 2019.



''Mă bucur că ne aflăm la Oradea şi că vom susţine acest prim meci pe Arena 'Antonio Alexe'. Cunosc foarte bine publicul orădean, am fost prezent de multe ori în Arena 'Antonio Alexe', astfel încât ştiu cât de caldă poate să fie tribuna de aici. Este adevărat, sunt şi alte locaţii din ţară în care publicul este extraordinar, însă mă bucur că suntem aici deoarece am simţit de multe ori cum publicul orădean şi-a purtat echipa favorită spre victorie în momentele dificile. Iar naţionala are nevoie de suportul unui astfel de public!'', a spus antrenorul de origine bosniacă.



Referitor la cel de-al doilea adversar din Grupa E, Franţa, cu care România se va confrunta pe 15 noiembrie, selecţionerul nu a dorit să comenteze prea mult.



''Prefer să nu vorbesc acum. Să o luăm pas cu pas... Aşa cum duminică nu vine înainte de sâmbătă, tot aşa prefer să ne concentrăm doar asupra primului meci'', a menţionat acesta.



Pe de altă parte, el s-a declarat ''onorat şi emoţionat'' de postura de antrenor al ''acvilelor''.



''Personal sunt foarte onorat şi emoţionat de postura în care mă aflu. Dacă-mi este permis să mă exprim aşa, mă consider un român adoptat şi doresc din suflet să reprezint România cât mai onorabil cu putinţă. Sunt optimist şi cred în această echipă deoarece consider că avem o combinaţie foarte bună între valoare, experienţă şi dorinţa de afirmare. Pe de altă parte, calculele hârtiei sunt uneori foarte exacte, dar de multe ori pot apărea şi surprize. Este frumuseţea sportului. Prin urmare, haideţi să nu eliminăm Finlanda din discuţie. Este un adversar care provine dintr-o ţară în care interesul pentru baschet este în creştere. Aşa cum Franţa este favorită certă dar poate la fel de bine să nu câştige grupa, tot aşa Finlanda, din postura de outsider, poate să se claseze mult mai bine decât indică calculele hârtiei. Consider că fiecare meci contează şi trebuie tratat cu maximum de atenţie şi maturitate. Vom pregăti şi vom juca fiecare joc la victorie. Nu vreau să folosesc deloc cuvântul înfrângere şi vreau să credem în şansele noastre. Sunt convins că sâmbătă, cu sprijinul suporterilor, şi dând dovadă de maturitate pe teren, putem păşi cu dreptul în drumul spre FIBA Women's EuroBasket 2019!'', a afirmat Petricevic, conform unui comunicat al FR Baschet.



La rândul său, managerul ''Acvilelor'', Traian Racu, a realizat o scurtă prezentare a campaniei de calificare la FIBA Women's EuroBasket 2019.



''Ne aliniem la startul unei noi campanii de calificare pentru Women's EuroBasket cu o stare de spirit ce implică speranţă şi cu un staff tehnic nou condus de experimentatul antrenor Dragan Petricevic (...) Ne dorim victoria (contra Sloveniei - n. r.) şi în acelaşi timp sperăm ca publicul orădean să ne susţină în acest meci foarte important pentru debut. Evident, ţintim victoria, în contextul în care este bine să începi o campanie într-o notă pozitivă, dar şi prin prisma faptului că Slovenia, conform calculelor hârtiei, este principalul nostru contracandidat la locul secund într-o grupă în care, cel puţin teoretic, principala favorită este Franţa'', a spus Racu.



Liderul naţionalei feminine a României, Gabriela Mărginean, a subliniat importanţa jocului inaugural şi a adăugat că mizează mult pe suportul fanilor în confruntarea cu Slovenia.



''Mă bucur mult că avem o nouă oportunitate să ne calificăm la turneul final european. Deşi nu mai suntem la Cluj-Napoca, am rămas în Transilvania şi aş vrea să mulţumesc federaţiei, municipiului Oradea şi tuturor celor care au făcut eforturi pentru ca echipa naţională feminină a României să joace aici. Consider că suntem într-o formă bună iar atmosfera este deosebită. Se anunţă o grupă grea, cu multe meciuri dificile, dar nu plecăm cu capul plecat şi credem în şansa noastră. Este important că avem primul meci pe teren propriu şi că vom avea susţinerea fanilor noştri. Vom da tot ce putem pe teren şi sperăm că rezultatul să fie de partea noastră. Motivaţia vine din interior şi este limpede că ne dorim foarte mult să obţinem o calificare la turneul final european. Ar fi un rezultat remarcabil pentru generaţia noastră'', a arătat Mărginean.



După meciul de sâmbătă de la Oradea contra Sloveniei, România va juca pe 15 noiembrie cu Franţa în deplasare (Villeneuve d'Asc), pe 10 februarie tot în deplasare cu Finlanda, urmând ca pe 14 februarie, 17 noiembrie şi 21 noiembrie să aibă loc partidele retur în ordinea disputării meciurilor din tur.



În baza sistemului competiţional stabilit de forul internaţional, prima clasată în fiecare din cele opt grupe preliminare şi cele mai bune şase echipe de pe locurile 2 vor obţine calificarea la turneul final.

