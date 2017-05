China nu se grăbeşte să candideze pentru organizarea Cupei Mondiale

China intenţionează să candideze la organizarea Cupei Mondiale de fotbal, dar nu a luat în calcul o anume ediţie, a indicat Zhang Jian, recent ales în Consiliul FIFA, citat de Reuters.



Luând cuvântul la World Soccer Forum, în oraşul chinez Changsha, Zhang a declarat pentru agenţia Xinhua că ţara sa nu se grăbeşte să candideze şi o va face doar condiţiile când vor fi îndeplinite.

"Mai devreme sau mai târziu vom candida pentru Cupa Mondială, fiindcă acest lucru este prevăzut în Planul General de Dezvoltare a Fotbalului Chinez", a afirmat Zhang. "Totuşi, depinde de mulţi factori pentru ce ediţie vom candida şi va fi un proiect naţional. Nu doar Federaţia chineză de fotbal este cea care va decide", a adăugat el.

Săptămâna trecută, Federaţia chineză a negat informaţiile potrivit cărora ar fi hotărât deja să candideze pentru Mondialul din 2034.

"Vom realiza mai multe studii serioase şi va depinde de felul cum va evolua situaţia", a explicat Zhang.

Preşedintele chinez Xi Jinping, mare iubitor de fotbal, a fixat ca obiectiv ţării sale calificarea la Cupa Mondială, găzduirea acestei competiţii şi chiar câştigarea ei.

China a fost prezentă o singură dată la un Mondial, în 2002, când a pierdut toate meciurile din grupă, fără să marcheze vreun gol.

China cunoaşte acum un adevărat boom fotbalistic, cluburile de primă divizie cheltuind sume uriaşe pentru a atrage jucători şi antrenori din străinătate.

Numirea lui Zhang în Consiliul FIFA vine pe fondul influenţei tot mai mari pe care o are China în lumea sportului. Zhang a devenit săptămâna trecută unul dintre cei patru noi membri, aleşi la congresul Confederaţiei Asiatice de Fotbal din Bahrain.

Zhang a menţionat că Asia, cel mai mare continent, nu are acum un fotbal pe măsură. "Totuşi, fotbalul asiatic are un potenţial mare, ţinând cont de dimensiunea sa geografică, de populaţie şi de piaţă. Trebuie să aibă un viitor strălucit", a spus el.

Sursa: www.agerpres.ro