FCSB - Lazio. Dică: Va trebui să facem un joc defensiv perfect ca să îi blocăm pe cei de la Lazio

Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dică, a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa va trebui să facă "un joc defensiv perfect" pentru a o bloca pe Lazio Roma în meciul direct de joi, programat pe Arena Naţională, în prima manşă a şaisprezecimilor de finală ale Europa League.



"E un meci important pentru noi şi pentru fotbalul românesc. Întâlnim o echipă foarte bună, care luptă în campionatul puternic al Italiei pentru un loc de Champions League. Vor trata meciul foarte în serios, chiar dacă vin după trei înfrângeri. Mi-aş dori să obţin prima victorie cu o echipă din Italia. Important este ca după jocul de mâine seară să rămânem cu şanse de calificare şi în retur. Vreau să fim agresivi, să fim o echipă scurtă şi compactă pe faza defensivă şi să îi blocăm pe adversari, pentru că au jucători de mare valoare de la mijloc în sus, cu tehnică bună şi viteză. Va trebui să facem un joc defensiv perfect ca să îi blocăm pe cei de la Lazio", a spus Dică.



"Ei au un lot foarte valoros şi ne va aştepta o partidă foarte grea. E clar că Lazio e favorită, dar şi noi avem şansa noastră. Vom lupta pentru calificare, vom da totul în aceste două meciuri. Important este ca din această dublă manşă să ieşim cu fruntea sus. Faţă de campionat cred că cei de la Lazio vor schimba anumiţi jucători. Am văzut că au făcut asta în Europa League, la fel şi în Cupa Italiei. Dar cei care vor intra vor fi cu siguranţă la fel de valoroşi. Şi sigur vor da acelaşi randament ca şi cei care au evoluat în campionatul Italiei", a adăugat el.



Tehnicianul a menţionat că nu are decât o soluţie pentru postul de atacant, precizând că vor fi câteva schimbări în echipă faţă de ultimul meci din campionat. "Nu va fi greu să aleg atacantul pentru că nu am multe soluţii. Veţi vedea mâine cine va juca. Nu pot să spun, dar se va vedea mâine că am doar o singură soluţie în atac. Vor fi anumite schimbări şi la noi, dar nu foarte multe. Obiectivul nostru este campionatul, dar nu înseamnă că în meciurile cu Lazio vom face doar act de prezenţă. Ne dorim să ne calificăm. Ne dorim să luăm pas cu pas. Dacă trecem de Lazio vom vedea următorul adversar. Dar nu ne gândim aşa departe", a afirmat el.



Ploaia de la Bucureşti a perturbat antrenamentul de miercuri al formaţiei conduse de Nicolae Dică: "Aveam programat un alt antrenament azi, trebuia să lucrăm tactic defensiv, dar din cauza ploii nu am putut. Sper ca mâine dimineaţă să fie timpul mai bun şi să facem ceea ce ne-am propus pentru azi".



Nicolae Dică s-a arătat deranjat de declaraţiile făcute de antrenorul formaţiei Kayserispor, Marius Şumudică, la un post de televiziune. Acesta din urmă afirmase că antrenamentele formaţiei FCSB înaintea partidei cu Lazio au fost deranjate de cursanţii Şcolii Federale de Antrenori, prezenţi la baza sportivă din Berceni cu acceptul lui Nicolae Dică. "M-au deranjat declaraţiile lui, dar nu are rost să îi răspund. Nu înţeleg de ce a dat acea declaraţie pentru că au venit 20 de viitori antrenori cu licenţă Pro şi au urmărit antrenamentul meu. Nu m-au încurcat cu absolut nimic. Nu am tăiat vreo doi porci, nu am făcut grătare, nu am băut, nu am chefuit pe aici... doar au venit şi au urmărit antrenamentul nostru. S-a mai întâmplat şi anul trecut când au venit la antrenament. Doar răutate poţi să ai ca să dai asemenea declaraţii, că au venit cei de la cursul Pro să urmărească un antrenament", a spus Dică.



Echipa de fotbal FCSB întâlneşte, joi, de la ora 22,05, pe Arena Naţională din Bucureşti, formaţia Lazio Roma într-o partidă contând pentru prima manşă a şaisprezecimilor de finală ale Europa League. Partida retur este programată în 22 februarie, pe Stadio Olimpico din Roma (20,00 - ora României).

AGERPRES