Surpriză în Liga Campionilor. Răsturnare de scor spectaculoasă

Şahtior Doneţk a învins formaţia italiană AS Roma cu scorul de 2-1, miercuri seara, la Harkov, în prima manşă din optimile de finală ale Ligii Campionilor la fotbal.



''Giallorossi'' au deschis scorul prin turcul Cengiz Under (41), la debutul său în competiţie, dar campioana Ucrainei a revenit după pauză, prin golurile lui Facundo Ferreyra (52) şi Fred (71), din lovitură liberă. VIDEO



AS Roma a primit gol în fiecare din ultimele 26 de partide jucate în deplasare în Champions League.



Manşa secundă se va juca pe Stadio Olimpico din Roma, în data de 13 martie.

AGERPRES