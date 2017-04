VIDEO - Violențe fără precedent în Liga 1 a Franței. Jucătorii Lyon, bătuți de suporteri, stewarzi și agenții de securitate

Președintele lui Lyon a protestat după incidentele violente din Corsica. Ultrași, stewarzi și agenți de securitate ai Bastiei i-au bătut pe jucătorii oaspeți, meciul fiind suspendat definitiv la pauză duminică, în ziua de Paște.

Jucătorii lyonezi nici n-ar mai fi vrut să înceapă meciul de pe "Furiani", la trei zile după scandalul din Europa League, cu Beșiktaș.

Spre sfârșitul încălzirii, ultrașii din gruparea Bastia 1905, deja suspendați trei meciuri după atacurile rasiste împotriva lui Balotelli, l-au insultat pe Depay, care le-a răspuns la fel. A fost momentul care a declanșat isteria. 60 de fani extremiști au pătruns pe gazon, bruscându-i pe Depay și pe cel de-al doilea portar, Gorgelin.

Nici Mateta, o altă rezervă, nu a scăpat. Asaltați, speriați, oaspeții s-au retras la vestiare, scăpând de asediu. Nimeni din serviciul de securitate corsican nu i-a protejat.

Unsavoury scenes at Bastia vs. Lyon right now. Fans storming the pitch and attacking Lyon players.pic.twitter.com/VK4wYHjDrI