Românii, record mondial la vâslit peste Atlantic

Echipa românească Atlantic4, formată din Andrei Roşu, Vasile Oşean, Ionuţ Olteanu şi Marius Alexe, a stabilit un nou record mondial de traversare a Oceanului Atlantic pentru cea mai rapidă ambarcaţiune de tip Pure din categoria de 4 membri.



„Misiune îndeplinită! Atlantic4 a traversat Oceanul Atlantic în 38 de zile, 14 ore şi 32 de minute, stabilind astfel un nou record mondial pentru cea mai rapidă ambarcaţiune de tip Pure din categoria de 4 membri care traversează Atlanticul, recordul precedent fiind de 44 de zile, 20 de ore şi 22 de minute aparţinând echipei britanice All Beans No Monkeys”, au anunţat reprezentanţii echipei.

Prima echipă din România şi totodată din Europa de Est participantă la cea mai grea cursă de canotaj din lume, Talisker Whisky Atlantic Challenge, a plecat din La Gomera (Spania) la data de 14 decembrie 2017 şi a ajuns în Antigua (Caraibe) la 22 ianuarie 2018, în jurul orei 4-5 dimineaţa, ora României. Ei au ajuns la finiş pe locul 12 din totalul ambarcaţiunilor, locul 9 în categoria de 4.



„Reîntâlnirea cu cei dragi a fost de departe una extrem de emoţionantă. De cum au coborât din barcă şi chiar înainte de asta, taţii şi-au strâns la piept copiii, soţii şi-au sărutat soţiile, iar toată lumea se îmbrăţişa, într-o agitaţie stârnită de bucuria de nemăsurat. Am asistat şi la o cerere în căsătorie. Ionuţ, mezinul echipajului, nu doar că a traversat Oceanul Atlantic vâslind, dar i-a adresat şi iubitei sale întrebarea cea mare. Aceasta a răspuns, bineînţeles, „Da” - lucru care a amplificat bucuria şi sentimentul de împlinire pentru fiecare persoană aflată la faţa locului”, mai arată echipa Atlantic4. Componenţii echipajului Atlantic4 au traversat Oceanul Atlantic cu scopul strângerii de fonduri pentru construirea, la Adunaţii Copăceni, a unui centru HOSPICE socio-medical, destinat copiilor diagnosticaţi cu boli rare sau limitatoare de viaţă. În vara anului trecut, echipa Atlantic4, atunci formată din cinci membri, Andrei Roşu, Vasile Oşean, Ionuţ Olteanu, Marius Alexe şi Alexandru Dumbravă, a stabilit un nou record mondial de viteză la traversarea Mării Negre într-o ambarcaţiune cu vâsle, 11 zile, 6 ore şi 1 minut.