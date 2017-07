Elena Ruse: Sunt foarte fericită pentru victorie, acum câteva luni vroiam să mă las de tenis

Jucătoarea română Elena Gabriela Ruse (302 WTA) a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că este foarte fericită pentru victoria obţinută în faţa bulgăroaicei Isabella Şinikova, în turul 1 la BRD Bucharest Open, mai ales că în urmă cu câteva luni intenţiona să se lase de tenis din cauza unei accidentări.



"Vin după o perioadă lungă în care nu am jucat şi sunt foarte fericită că am trecut mai departe. Victoria este foarte importantă pentru că mi-a fost foarte greu să revin după accidentare. Dar se pare că m-a ajutat Dumnezeu şi sper ca totul să fie bine în continuare. Au fost nişte luni foarte grele pentru mine, sincer, chiar am vrut să mă şi las de tenis. Dar până la urmă este vorba despre munca mea de la 4 ani şi visul trebuie să se împlinească până la urmă. În noiembrie anul trecut am suferit o fractură la genunchiul drept şi nu am jucat mai bine de patru luni. Şi acum am ceva probleme, dar nu la genunchi, ci în zona inghinală", a explicat Ruse.



Ea a menţionat că este frumos să joace acasă, dar în acelaşi timp e şi greu din cauza presiunii. "Am avut emoţii, dar am jucat destul de bine tactic. Este foarte frumos să joci acasă, dar este în acelaşi timp şi foarte greu, pentru că toată lumea îşi doreşte ca tu să câştigi, iar presiunea e asupra ta. Dar le mulţumesc tuturor celor care m-au susţinut şi sper să fie alături de noi şi la următoarele partide. Sper ca mâine să fac un meci bun cu Navarro. Va fi foarte, foarte greu, dar voi încerca să dau tot ce pot. Sper să îmi fac jocul, vom vedea ce va ieşi până la urmă", a precizat jucătoarea în vârstă de 19 ani.



Elena Gabriela Ruse a devenit a patra jucătoare română, după Jaqueline Cristian, Ana Bogdan şi Irina Begu, calificată în optimile de finală ale turneului BRD Bucharest Open, dotat cu premii totale de 226.750 dolari, ea învingând-o, marţi, în turul 1 pe bulgăroaica Isabella Şinikova (289 WTA) cu 6-2, 6-1.



Jucătoarea română o va întâlni în optimile de finală pe Carla Suarez Navarro din Spania, favorita numărul 2 la câştigarea turneului de la Arenele BNR din Capitală.

www.agerpres.ro