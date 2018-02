FED CUP. S-a stabilit programul meciurilor din confruntarea România - Canada

Facebook Fed Cup Romania





Jucătoarea de tenis Sorana Cîrstea o va întâlni pe Carol Zhao în primul meci de simplu al întâlnirii dintre echipele României şi Canadei, din Grupa Mondială II a Fed Cup, sâmbătă, de la ora 13,00, în Sala Polivalentă din Cluj-Napoca, potrivit tragerii la sorţi efectuate vineri de primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.



Cîrstea (27 ani, 38 WTA) o va înfrunta în premieră pe Zhao (22 ani, 138 WTA), cea mai bună jucătoare din lotul deplasat de oaspete.



Al doilea meci de simplu se va desfăşura între Irina Begu (27 ani, 37 WTA) şi jucătoarea de origine română Bianca Andreescu (17 ani, 173 WTA).



Duminică, de la ora 12,00, are loc partida dintre Begu şi Zhao, urmată de meciul dintre Cîrstea şi Andreescu. În meciul de dublu se vor înfrunta cuplurile Ana Bogdan/Raluca Olaru şi Katherina Sebov/Gabriela Dabrowski, dar, în funcţie de rezultat, se pot opera modificări în componenţa perechilor.



Doar Begu a întâlnit-o pe Zhao, învingând-o cu 6-4, 6-4 în 2013 în calificări la Toronto.



România are două victorii în tot atâtea meciuri cu Canada. Echipa noastră a învins Canada cu scorul de 3-2, la Montreal, în aprilie 2015, graţie acestei victorii promovând în Grupa Mondială. România mai are o victorie în faţa Canadei, în 1983, la Zurich, 3-0 în primul tur al Grupei Mondiale.

