Pole Sport. Fitness la bară, de la controverse la sport internațional

Vrei să practici un sport nou, dar cu siguranță nici prin cap nu ți-a trecut să încerci dansul la bară. Mulți români îl consideră chiar un subiect tabu, fiind considerat un dans indecent, controversat, care este practicat doar în baruri. Lucrurile, însă, nu stau chiar așa: practicat ca sport se numește Pole Fitness sau Pole Sport. Există numeroase competiții internaționale, iar amatorii îl pot practica pentru a slăbi și pentru a se simți bine.

Pole Sport este o formă de fitness reprezentată de un set de exerciții la bara verticală, efectuate pe muzica ta ritmată. Nu trebuie să fii sportiv de performanță ca să-l practici. Cu o simplă coreografie la început, îți depășești limitele fără să observi; mișcările sunt spectaculoase.

Cum este promovat în România

Ana Looser este o elvețiancă cu rădăcini românești care tocmai a obținut locul 2 la European Pole Sport Championship 2017. Iubește acest sport și își dorește să dărâme toate prejudecățile care îl înconjoară. Este campioană și totodată antrenoare. Ușile sălii ei sunt mereu deschise pentru oricine dorește să descopere lumea acestui sport destul de nou pentru români. „Cu toate că Pole Sport nu are nicio legătură cu dansul la bară, nu va fi deloc ușor să scăpăm de prejudecăți, nu de tot. Practicând acest sport din 2008, am urmarit totodată evoluția acestuia și pot spune că în multe țări a fost acceptat ca sport și este practicat în masă. În România, totul se mișcă un pic mai greu. Ideea de a promova Pole Sport în România s-a născut în 2013. A durat aproape un an de zile până când am găsit o locație unde am putut desfășura primul Workshop de Pole. Aici am cunoscut-o pe Dana Bertolon, deținătoarea primului Studio de Pole din București. Nu a fost deloc ușor, dar între timp au apărut cursuri zilnice de Pole iar sportul la bară devine din ce în ce mai popular și mai dorit. Cu toate astea, cred într-adevăr că va fi nevoie de ceva timp pentru a schimba această imagine de dans la bară, indecent și nepotrivit”, explică Ana Looser pentru Jurnalul Național.

Pole Fitness se bazează pe forță și acrobație și asta îl deosebește de Dansul la Bară – în care mișcările sunt lente și senzuale și în general se practică pe tocuri.

La ce să te aștepți

Bătături, vânătăi, transpirație și multă muncă. La asta trebuie să se aștepte oricine dorește performanță în acest sport. Poți începe să practici Pole Fitness în joacă, dar vei descoperi în curând că nu e totul chiar o joacă. Pole Fitness îmbină exerciții de Pilates, Yoga, Aerobic, Gimnastică, Flexibilitate (Stretching), tehnici de acrobație și trucuri la bară. În timp, vei dezvolta un corp puternic și partea bună e că te vei simți mai sexy. Pole Fitness poate fi practicat de oricine, indiferent de vârstă, dacă nu există probleme medicale. Este un sport care nu se poate învăța din filmulețe sau cărți, de aceea este important să te lași pe mâna unui instructor acreditat.

CUM DECURGE UN ANTRENAMENT

Warm Up (încălzirea) - pregătirea musculaturii și a articulațiilor pentru efort

Workout – practicarea elementelor, exerciții care combină mai multe elemente până la coregrafii întregi

Cool Down - un scurt Stretching. Întinderea în special a musculaturii care a fost solicitată în timpul lecției, necesară ca musculatura să revină la lungimea inițială

Mai multe calorii arse decât în gimnastică

O sesiune de Pole Fitness durează aproximativ 60 – 75 de minute. Veți munci mai mult de o oră în sala de fitness așa că veți arde destul de multe calorii. Beneficiile acestui sport sunt numeroase. Slăbești, devii mai flexibil, îți întărești musculatura, dar te și distrezi și scapi de stres. Scapi și de prejudecăți, cu siguranță. „Sportul la bară folosește mușchii întregului corp și ești mereu în mișcare, ceea ce face din acesta un program excelent care combină exerciții izometrice și cardiovasculare. Chiar dacă este greu de crezut, poți arde mai multe calorii într-o sesiune de 30 de minute de Pole, decât dacă ai urma cursuri avansate de aerobic și gimnastică, iar acest lucru va duce la o pierdere semnificativă în greutate pe parcursul mai multor luni și nu numai. Sportul la bară dezvoltă un corp puternic și sporește rezistența. Odată ce ai învățat elementele de bază și ai întărit musculatura, vei începe rapid să-ți dezvolți abilitățile corpului”, mai spune Ana Looser. Prețul unei sesiuni de Pole Fitness este de aproximativ 45 de lei.

De câțiva ani, Comitetul Olimpic este bombardat cu petiții pentru a introduce acest sport printre disciplinele olimpice. Până acum nu a fost luată o decizie în acest sens, dar mai multe foruri de Pole Sport din străinătate se declară optimiste în privința introducerii acestui sport la Jocurile Olimpice.