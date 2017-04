Statul și mediul de afaceri vor eliminarea „școlilor-fantomă”

gpointstudio/Getty Images/iStockphoto Everyone knows the right answear Everyone knows the right answear

Învățământul privat a fost un subiect controversat în România, încă de la înființarea primelor școli particulare. Sunt școli cu performanțe extraordinare, cu zeci de olimpici internaționali, care pregătesc studenți pentru cele mai bune universități din lume, dar în același sistem privat sunt și licee care nu au nici măcar un singur absolvent de bacalaureat. Situația începe să se schimbe, însă, după intrarea în vigoare a noii legi, pentru finanțarea per capita, de la bugetul de stat, în mediul privat preuniversitar. Primul bacalaureat care va arăta performanțele reale în mediul privat, după introducerea acestui sistem de finanțare, va fi la vară.

Statisticile arată că mai puțin de jumătate dintre absolvenții școlilor private din România au reușit să ia bacalaureatul, deși părinții plătesc și până la aproape 20.000 de euro anual pentru educația copiilor, sperând că le pot asigura o educație de calitate. De fapt, acest mediu privat este foarte eterogen și nu se poate considera că sunt pe picior de egalitate școlile particulare cu performanțe deosebite și „școlile-fantomă”, care au încercat doar să facă profit, în detrimentul elevilor și părinților creduli. Legislația s-a schimbat, anul trecut, în sensul acordării finanțării per capita și pentru școlile din mediul privat, dar numai pentru cele acreditate, nu și pentru cele care au doar autorizație de funcționare și sunt în curs de acreditate. Specialiștii în Educație, dar și reprezentanții mediului de afaceri aplaudă modificarea legislativă și speră ca astfel să se elimine pe cale naturală toate școlile private neperformante, în cel mai scurt timp, astfel încât învățământul privat să intre în normalitate. „Noua lege, a finanțării per capita și în mediul privat, a intrat în vigoare de la 1 septembrie 2016 iar peste 30.000 de elevi din România beneficiază deja de finanțare, care este acum de circa 3.000 de lei pe an pentru fiecare elev. Numărul unităților acreditate este în creștere continuă, pentru că interesul privatului va fi să se acrediteze și să-și păstreze acreditarea, atât pentru a obține finanțarea, cât și pentru prestigiu. Poate fi o măsură foarte bună pentru dispariția acelor școli-fantomă, care au creat foarte mari probleme”, explică senatorul Liviu Pop, fost secretar de stat în Ministerul Educației. În prezent sunt circa 1.000 de unități acreditate în învățământul preuniversitar particular, iar situația se schimbă de la o lună la alta, numărul fiind în continuă creștere.

Ce trebuie să știe părinții

Pentru a înscrie copiii la școlile private, părinții trebuie să verifice mai întâi unitatea de învățământ la inspectoratul școlar de care aparține. Suma pe care o plătesc nu este direct proporțională cu nivelul calitativ al școlii, iar mulți părinți care au crezut asta au căzut în plasa unor școli de slabă calitate. Astfel s-a ajuns la rezultatele foarte slabe de la bacalaureat, la unele licee particulare. Cei care aleg o școală particulară trebuie să se intereseze în permanență despre situația acesteia, pentru că unele își pot pierde acreditarea, în urma controalelor de la Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). „Inspectoratele au atribuții de control. Sunt unități autorizate, care își pot obține acreditarea după primul ciclu de absolvenți, dar li se poate retrage autorizația de funcționare, dacă nu reușesc să îndeplinească toate condițiile într-un termen limită, stabilit de inspectoratul școlar. La fel și cele care au obținut acreditarea, o pot pierde ulterior, dacă se constată abateri grave, în urma controalelor ARACIP”, mai explică Liviu Pop. Părinții trebuie să mai știe că orice școală poate obține autorizația de funcționare, dar acreditarea se dă în urma parcurgerii mai multor etape. La acreditare contează și corpul profesoral. Școlile private pot angaja pe oricine, chiar fără examen, chiar și studenți suplinitori sau voluntari, aceste școli funcționând ca fundații. Însă o școală acreditată trebuie să aibă un corp profesoral admis de ARACIP. Pentru a angaja profesori, școlile acreditate pot organiza un concurs propriu, în baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educației sau să participe la examenul național. Pentru a se asigura că nu plătesc taxele școlare degeaba și că nu-și pun în pericol copiii, părinții trebuie să verifice dacă personalul este titular sau suplinitor. Acolo unde cadrele didactice nu sunt titulare înseamnă că sunt angajate cu contract pe un an sau chiar fac voluntariat, ceea ce nu este un semn bun pentru o școală privată. Toate informațiile se pot obține de la inspectoratul școlar.

Grădinițele pot fi centre de zi

Aceeași problemă este și în cazul grădinițelor particulare. Ba chiar este o situație mai gravă, pentru că aproape jumătate dintre ele nu sunt, de fapt, grădinițe, deci nu există în baza de date a Ministerului Educației, chiar dacă patronii își permit să afișeze numele de grădiniță. Părinții ar trebui să fie atenți la legalitatea acestora. „Grădinițele mascate, așa-numitele „centre de zi” sau oricum se numesc, nu trec prin nicio procedură de autorizare. Părintele știe că și-a dus copilul la grădiniță, dar acea grădiniță de fapt nu există", a declarat secretarul de stat în Ministerul Educației Naționale, Gabriel Ispas.

Conform Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM), umărul grădinițelor din sectorul privat a crescut cu 59%, de la 222 unități la 355, în timp ce numărul de unități școlare din învățământul preuniversitar a crescut cu 76,25% de la 160 de unități la 282, în perioada 2010-2015.

Liceele private cu performanțe slabe ajung adesea pe lista de opţiuni a părinţilor atunci cănd copiii obțin note mici la Evaluarea Națională și nu se pot înscrie la un liceu de stat acceptail. Cele mai ieftine licee private au taxe anuale între 1.000 și 3.000 de lei, în timp ce școlile internaționale cu performanțe deosebite ajung la taxe de 19.500 de euro pe an. Cu profil economic, Liceul "Profesia", care pregătește “Tehnicieni în activităţi economice”, are o taxă anuală de 1.000 de lei. Cu profil teoretic, Liceul "Atlas" percepe anual o taxă de 2.200 de lei, specializările fiind Filologie şi Matematică – Informatică. La popul opus se situează școlile particulare de top, unde taxele pornesc de la 6.500 de euro pe an (International School of Bucharest), ajungând până la 19.500, la American International School of Bucharest. Aceste școli de top nu funcționează pe sistem românesc, urmând curricula din țările pe care le reprezintă, și pregătesc elevii pentru universități internaționale de renume.

1.000 de școli și licee particulare s-au acreditat până în prezent, iar numărul lor crește, după finanțarea per capita.