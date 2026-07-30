4 zodii dau lovitura în august. Astrologii spun că începe cea mai bună perioadă din 2026

Soarele în Leu, două eclipse și intrarea Soarelui în Fecioară deschid uși noi, aduc schimbări importante și mult noroc pentru patru zodii. Dacă te numeri printre ele, pregătește-te: pot apărea oportunități financiare, promovări, călătorii, relații noi și decizii care îți pot schimba viitorul.

Leu – luna în care strălucești și culegi roadele

Dacă există o zodie favorită a lunii august, aceea este Leul. Jupiter, planeta norocului și a abundenței, continuă să îți aducă oportunități, iar Soarele și Mercur îți amplifică șarmul și puterea de convingere.

Este perioada ideală pentru:

negocieri salariale;

schimbarea locului de muncă;

lansarea unui proiect;

împăcări sau declarații importante.

În plus, eclipsa de Soare din 12 august marchează începutul unui nou capitol care își va arăta efectele în următoarele trei luni.

Cuvântul-cheie al lunii: succes.

Balanță – atragi bani și oameni care îți schimbă viața

Din 6 august, Venus intră în zodia ta și îți oferă exact ce știe mai bine: farmec, popularitate și noroc în relații.

Luna aceasta poți:

primi o ofertă profesională neașteptată;

transforma un proiect secundar într-o sursă serioasă de venit;

cunoaște o persoană importantă pentru viitorul tău sentimental sau profesional.

Dacă plănuiești o vacanță, există șanse mari să vii acasă cu mult mai mult decât niște fotografii frumoase.

Cuvântul-cheie al lunii: oportunități.

Gemeni – ideile tale încep să producă bani

August este luna în care inspirația poate deveni profit.

Jupiter și Mercur stimulează creativitatea, comunicarea și capacitatea de a găsi soluții acolo unde alții văd doar probleme. Nu ignora ideile care îți vin aparent din senin.

După mijlocul lunii:

poți primi o promovare;

apare o sursă suplimentară de venit;

ai șansa să începi un proiect care va conta mult în lunile următoare.

Este și o perioadă excelentă pentru cursuri, examene sau investiții în dezvoltarea personală.

Cuvântul-cheie al lunii: progres.

Vărsător – norocul vine prin oamenii potriviți

Pentru Vărsători, luna august demonstrează că succesul nu trebuie obținut singur.

Partenerii, colegii, prietenii sau chiar o persoană nouă pot deschide uși importante. O colaborare poate deveni extrem de profitabilă, iar o relație sentimentală poate trece la nivelul următor.

Spre finalul lunii îți schimbi perspectiva asupra banilor și a viitorului și iei câteva decizii foarte inspirate.

Dacă ești singur, primele zece zile ale lunii sunt printre cele mai favorabile din an pentru o nouă poveste de dragoste.

Cuvântul-cheie al lunii: alianțe.

Ce face luna august atât de specială?

Pe lângă influența puternică a lui Jupiter, august este marcat de două eclipse importante:

12 august – eclipsă de Soare în Leu, care aduce începuturi, curaj și șanse neașteptate;

28 august – eclipsă de Lună în Pești, care încheie un capitol și ajută la eliberarea de trecut.

După 23 august, odată cu intrarea Soarelui în Fecioară, energia devine mai practică, iar planurile începute în prima parte a lunii încep să prindă contur.