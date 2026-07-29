Bancnote rupte, pătate sau arse? Află unde primești întreaga valoare înapoi. Regula de care depinde recuperarea banilor

Regula pentru schimbarea bancnotelor

Pentru ca o bancnotă deteriorată să fie înlocuită la valoarea nominală, aceasta trebuie să păstreze cel puțin 60% din suprafața originală într-o singură bucată continuă și să permită identificarea elementelor de siguranță, precum seria, numărul sau alte elemente specifice.

Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, banca comercială sau BNR va rambursa integral valoarea bancnotei.

În schimb, bancnotele care păstrează mai puțin de 60% din suprafață ori sunt alcătuite din fragmente ce nu pot fi identificate ca aparținând aceleiași bancnote nu pot fi despăgubite și pot fi reținute fără acordarea unei contravalori. În situațiile în care autenticitatea nu poate fi stabilită pe loc, bancnota poate fi trimisă la BNR pentru expertiză.

Unde pot fi schimbate bancnotele deteriorate

Schimbul se poate face gratuit la sucursalele regionale ale BNR, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Craiova și Constanța.

De asemenea, toate băncile comerciale au obligația de a primi bancnotele românești deteriorate și de a le schimba fără perceperea unui comision, indiferent dacă persoana care solicită operațiunea este sau nu client al băncii.

În cazul bancnotelor grav deteriorate, unele unități bancare le pot transmite către sediul central sau către BNR pentru analiză, urmând ca suma să fie restituită după finalizarea expertizei.

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Ce bancnote pot fi înlocuite

Pot fi schimbate bancnote care au fost rupte, păstrate în proporție de cel puțin 60% din suprafața inițială, cele spălate accidental în mașina de spălat, decolorate, pătate cu cerneală, vopsea ori ulei, precum și cele afectate de arsuri parțiale.

De asemenea, pot fi acceptate bancnote lipite cu bandă adezivă, dacă toate fragmentele provin din aceeași bancnotă și suprafața rămasă depășește pragul minim prevăzut de lege.

Ce faci dacă bancnotele au fost arse sau distruse într-un incendiu

În cazul unui incendiu sau al unui alt accident care a afectat grav bancnotele, specialiștii recomandă ca resturile să fie păstrate cu grijă, fără a fi fragmentate suplimentar, și transportate într-un plic sau într-o cutie rigidă.

La o sucursală a BNR poate fi depusă o cerere de expertiză, iar specialiștii vor analiza autenticitatea și suprafața rămasă a bancnotelor. Dacă acestea îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, contravaloarea lor va fi restituită.

Ce trebuie să știi

Și monedele deteriorate pot fi schimbate, dacă sunt deformate, uzate sau tăiate, cu condiția să poată fi identificate.

În schimb, Banca Națională a României nu înlocuiește bancnote străine deteriorate. Pentru euro, dolari sau alte valute, persoanele interesate trebuie să se adreseze băncilor comerciale ori caselor de schimb autorizate, care pot percepe un comision pentru procesarea operațiunii.

În cazul bancnotelor românești, schimbul se realizează integral, fără reținerea vreunui procent din valoarea nominală, dacă sunt respectate condițiile stabilite de BNR, potrivit observatornews.ro.