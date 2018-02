Târgul Internațional de Invenții de la Bangkok, IPITEx 2018. ​​​​​​​UPB , singura instituție care a primit Trofeul Salonului “Contribution Award”  

Universitatea Politehnica din Bucureşti a înregistrat un nou succes pe plan mondial, obţinând un trofeu şi 15 premii şi medalii internaţionale la Târgul Internațional de Invenții de la Bangkok, IPITEx 2018. La evenimentul ce a avut loc în prima săptămână a acestei luni, au participat peste 600 de inventatori din Romania, Canada, China, Coreea de Sud, Egipt, Indonezia, Macao, Philipine, Singapore,Marea Britanie, Malaezia, Polonia, Taiwan, Iran, Japonia, Rusia, India, Sri Lanka, Hong Kong, Tailanda, Arabia Saudita, Vietnam, Liban.

La International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition, IPITEx 2018, eveniment organizat de către Consiliul National al Cercetarii din Thailanda, Universitatea POLITEHNICA din București (UPB) a participat cu invențiile CRANIAL ENDOPROSTHESIS WITH A SLIDING SYSTEM, CRANIAL IMPLANT WITH OSTEOINTEGRATING STRUCTURES AND FUNCTIONAL COATINGS şi ESO-TRACHEOSCOPE , fiind singura instituție care a primit Trofeul Salonului “Contribution Award”. Au fost prezentate 360 de invenţii internaţionale, dintre care 11 invenţii au aparţinut României: 3- Universitatea Politehnica Bucureşti, 3- Centrul universitar Craiova, 2- Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași şi 3- Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

Reprezentantul Universităţii Politehnica din Bucureşti, profesorul universitar Augustin SEMENESCU a participat cu cele 3 invenții menționate anterior, acestea fiind atribuite domeniului medical, respectiv dispozitive medicale destinate neurochirurgiei (implanturi pentru cranioplastie) şi chirurgiei pulmonare.

”Endoproteza craniană cu sistem de culisare este destinată reparării defectelor de tip traumă ale cutiei craniene. Principalul element de noutate al invenției constă în faptul că sistemul de fixare nu necesită găurirea cutiei craniene a pacientului, ceea ce permite reducerea duratei de fixare și a duratei procedurii chirurgicale efectuate intra-operator, diminuarea complicațiilor post-traumatice și o recuperare mai rapidă a pacientului. În plus, structura se acoperă cu substanțe bioceramice care accelerează procesul de osteointegrare, iar sistemul de culisare permite adaptarea acesteia la dimensiuni variate ale orificiului traumatismului cranian, ceea ce facilitează producția de serie, menținând caracterul de personalizare în funcție de anatomia pacientului” a declarat Prof.univ.dr.ing.ec. Cristian Vasile DOICIN, Decanul Facultatii de Ingineria şi Managementul Sistemelor Tehnologice (IMST), Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti (UPB), coordonatorul echipei de inventatori.

“Invenția a luat 7 premii la International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (Ipitex 2018 - Bangkok), astfel: British Innovation Award - Association of British Inventors and Innovators, Special Honour of Invention - Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS), Special Award & Gold Medal - Malaysian Research & Innovation Society, Honor of Invention and Gold Medal - World Invention Intellectual Property Associations, Genius Award - Citizen Innovation – WE DARE TO DREAM, Gold Medal - National Research Council of Thailand (NRCT), and Special Award & Gold Medal - Delegation of China Association of Productivity Promotion Centers” au precizat S.L.univ. dr.ing.Mihaela ULMEANU-IMST-UPB si Col. Dr. Marian MITRICA, neurochirurg, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucuresti.

”Implantul cranian cu structuri de osteointegrare și acoperiri funcționale este o structură de tip plasă, realizată din titan sau aliaje de titan biocompatibile, formată din celule bazale conectate în punți rigide, respectiv flexibile, într-o geometrie tip pânză de păianjen,adaptată suprafeței cutiei craniene, având acoperiri funcționale pe bază de nanoparticule de seleniu și/sau hidroxiapatită cu rol de osteointegrare. Implantul este destinat acoperirii defectului osos cranian și asigură o închidere etanșă a acestuia, este biocompatibil, nu generează artefacte la investigațiile de tip Computer Tomograf și Rezonanță Magnetică Nucleară, este rezistent la variatele solicitări biomecanice și la unele solicitări funcționale și este ușor de manevrat și aplicat. În plus, sistemul de alternare a punților rigide cu cele flexibile permite adaptarea implantului la anatomia pacientului, păstrând caracteristicile mecanice de rezistență” a declarat Prof.univ. habil.dr.ing. Iulian Vasile ANTONIAC, Prodecanul Facultăţii - Ştiinţa şi Ingineria Materialelor (SIM), din cadrul UPB, coordonatorul echipei de inventatori.

“Invenția a luat 4 premii la International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (Ipitex 2018 - Bangkok), astfel: Gold Medal - National Research Council of Thailand (NRCT), Special Honour of Invention - Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS), Special Award & Gold Medal - Malaysian Research & Innovation Society, and Special Award & Medal - Association of Polish Inventors and Rationalizers” au precizat Prof. univ. habil. dr. Simona CAVALU si S.L. univ. dr. Aurel MOHAN neurochirurg, de la Universitatea din ORADEA.

“Eso-traheoscop se referă la un instrument combinat pentru abordul simultan a celor două organe tubulare situate în mediastin (traheea şi esofagul), permiţând manevre simultane şi coordonate asupra peretelui care le desparte. Eso-traheoscopul este constituit din două corpuri cilindrice care se articulează între ele fie de la început, fie după introducerea în trahee, respective esofag, fiecare corp prezintă o fantă sau fereastră (situate vis-à-vis), de dimensiuni suficiente pentru a permite manevre terapeutice adresate peretelui comun eso-traheal cu instrumente lungi, introduce prin cele doua canale de lucru. Logica realizării acestui eso-traheoscop constă în faptul că face posibilă efectuarea de manevre terapeutice simultane, coordonate, pe ambele părţi ale pereteluieso-traheal, facilitate şi de unghiul de articulare al celor două componente ale instrumentului care este reglabil” a declarat S.L. univ. dr. Alin DEMETRIAN, chirurg, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, coordonatorul echipei de inventatori.

“Invenția a luat 4 premii la International Intellectual Property, Invention, Innovation and Technology Exposition (Ipitex 2018 - Bangkok), astfel: Gold Medal - National Research Council of Thailand (NRCT), Special Honour of Invention - Toronto International Society of Innovation & Advanced Skills (TISIAS), Special Award & Gold Medal - Malaysian Research & Innovation Society, and Special Award & Medal - HALLER pro inventio FOUNDATION – Eurobusiness – Haller” au precizat Drd. Ing. Med. Ileana Mariana MATEȘ Facultatea SIM, Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti, si S.L. univ. dr. Silviu DUMITRESCU, Spitalul Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” Bucuresti.

“Rezultate obtinute de inventatorii din ROMANIA sunt unele cu adevărat remarcabile: UPB este singura instituție care a primit Trofeul Salonului “Contribution Award” pentru invențiile prezentate, celelalte trofee fiind înmânate doar șefilor delegațiilor oficiale, iar Trofeul „Cea mai bună invenţie internaţională în domeniul social şi al calităţii vieţii”,singurul trofeu acordat unei invenţii din Europa a fost acordat inventatorilor din Centrul Universitar Craiova, in total delegatia UPB primind 1 Trofeu si 15 premii si medalii internationale, iar delegatia craioveana 1 Trofeu si 9 premii si medalii internationale” a declarat prof.univ. dr. ing. Daniela Tarniţă– conducătorul delegaţiei.

Sub egida şi cu sprijinul Forumului Inventatorilor din România, ţara noastră a fost reprezentată la acest eveniment extrem de important organizat în Asia, de o delegaţie alcatuită din prof.univ. dr. ing. Daniela Tarniţă (Universitatea din Craiova – conducătorul delegaţiei), prof.univ.dr. Dan Tarniţă (Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova) şi prof.univ.habil.dr.ing.ec. Augustin Semenescu (Universitatea POLITEHNICA din București). Prin brevetele prezentate, cei trei membri ai delegatiei au reprezentat instituțiile de care apartin, precum și Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și Universitatea Lucian Blaga din Sibiu.

CRANIAL ENDOPROSTHESIS WITH A SLIDING SYSTEM, autori DOICIN Cristian Vasile, ULMEANU Mihaela Elena, ANTONIAC Vasile Iulian, SEMENESCU Augustin, COSTOIU Mihnea Cosmin, MITRICĂ Marian, MURZAC Roman, CHIRTEȘ Alin, DAVIȚOIU Dragoș Virgil and MATEȘ Ileana Mariana

CRANIAL IMPLANT WITH OSTEOINTEGRATING STRUCTURES AND FUNCTIONAL COATINGS autori ANTONIAC Vasile Iulian, MOHAN Aurel, SEMENESCU Augustin, DOICIN Cristian Vasile, ULMEANU Mihaela Elena, CAVALU Simona, COSTOIU Mihnea Cosmin, MURZAC Roman, DOICIN Irina Elena, SĂCELEANU Vicențiu and MATEȘ Ileana Mariana

ESO-TRACHEOSCOPE autori DEMETRIAN Alin Dragoș, SEMENESCU Augustin, CHIVU Oana-Roxana, COSTOIU Mihnea Cosmin, DEMETRIAN Camelia, MATEȘ Ileana Mariana and DUMITRESCU Silviu.