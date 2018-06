3 morți și sute de răniți în cutremurul din Japonia. Avarie majoră la sistemul de aprovizionare cu gaze în regiunea Osaka

Seismul cu magnitudinea 6,1 care a zguduit luni dimineaţa Osaka, cea de-a doua metropolă ca mărime din Japonia, a provocat trei decese şi rănirea a peste 200 de persoane, întrerupând activitatea fabricilor dintr-o importantă zonă industrială şi avarierea mai multor conducte de apă, potrivit autorităţilor şi postului de televiziune NHK, informează Reuters.



Nu există riscul de tsunami, au informat autorităţile nipone. Premierul Shinzo Abe a declarat că autorităţile evaluează pagubele şi că prioritatea este siguranţa locuitorilor.



Imaginile transmise de televiziuni au arătat mai multe conducte de apă avariate şi un incendiu izbucnit într-o locuinţă după seismul produs înainte de ora 8 a.m. (23:00 GMT duminică) când locuitorii se îndreptau spre muncă.



Epicentrul seismului a fost localizat la nordul oraşului Osaka, potrivit Agenţiei Meteorologice Japoneze care a revizuit magnitudinea cutremurului la 6,1 după ce iniţial o stabilise la 5,9.



Cutremurul a afectat o importantă zonă industrială din centrul Japoniei. Compania Panasonic a anunţat că a sistat producţia la două dintre fabricile sale, una care produce corpuri de iluminat, iar cealaltă proiectoare, iar Daihatsu Motor Co, filială a Toyota Motor Corp, a suspendat producţia în Osaka şi Kyoto până la evaluare pagubelor.



Potrivit presei japoneze, un bărbat de 80 de ani şi o fetiţă de nouă ani au fost ucişi de un zid care s-a prăbuşit, iar un alt bărbat de circa 80 de ani ar fi decedat lovit de o bibliotecă.



Autorităţile au confirmat două decese, potrivit Reuters.

