Complot UE pentru înlăturarea Theresei May

Liderii UE sunt fascinați de perspectiva răsturnării guvernului britanic în perioada următoare și complotează pentru exploatarea slăbiciunilor manifestate până acum de executivul de la Londra, scrie site-ul „Express”. Bruxelles-ul crede că instalarea unui cabinet laburist condus de Jeremy Corbyn a devenit foarte probabilă, în cazul în care actualul premier și lider conservator, Theresa May, va fi silit să organizeze alte alegeri generale.

„Există o mare dificultate legată de conducerea Marii Britanii, care este din ce în ce mai fragilă”, a declarat un lider european pentru cotidianul britanic „The Times”, citat de „Express”. Responsabilii de la Bruxelles mărturisesc că problemele interne ale actualului executiv de la Londra au un impact negativ asupra procesului de ieșire a Regatului Unit din blocul comunitar, cunoscut sub numele de Brexit. „Marea Britanie este foarte vulnerabilă și slăbiciunea Theresei May face negocierile extrem de dificile”, a precizat aceeași sursă. După ce cabinetul May a pierdut în numai o săptămână doi membri, prin demisia prezentată miercuri seară de ministrul pentru Dezvoltare Internațională, Priti Patel, liderii europeni se pregătesc pentru căderea șefului guvernului britanic, înainte de 2018. Instabilitatea executivului format de May i-a determinat pe europeni să aibă în vedere două scenarii: unul în care actuala conducere este modificată și un altul, care prevede organizarea de alegeri generale. Potrivit „Express”, „birocrații de la Bruxelles preferă un guvern laburist”, deoarece consideră că un astfel de cabinet ar fi mai ușor de manevrat. Chiar înainte de ultima demisie din executivul de la Londra, negociatorul-șef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, s-a întâlnit cu liderul laburist britanic, Jeremy Corbyn, și cu echipa de colaboratori ai acestuia. Sub acoperirea anonimatului, surse europene au declarat pentru publicația „The Telegraph” că UE a avut „o schimbare semnificativă de ton” în discuțiile cu laburiștii, de care vor să se apropie. În momentul de față, oficialitățile de la Bruxelles încearcă să profite de pe urma diviziunilor din rândul conservatorilor, după ce plecarea lui Patel din guvernul May sugerează că ar exista o revoltă internă împotriva premierului, susține „Express”.

Trădată de proprii miniștri

Instabilitatea din interiorul cabinetului conservator a apărut în urma unor scandaluri provocate de miniștri și colaboratori apropiați ai Theresei May. Priti Patel a demisionat pentru că s-a întâlnit cu personalități politice israeliene fără să-și informeze guvernul, la o săptămână după ce ministrul Apărării, Sir Michael Fallon, își prezentase demisia, în urma unui scandal de hărțuire sexuală. Între timp, ministrul de Externe, Boris Johnson, a devenit ținta unor critici vehemente, după ce a sugerat, în mod eronat, că o britanică închisă în Iran a predat cursuri unor jurnaliști, agravând astfel situația acesteia. Concomitent, numărul doi în guvernul britanic, prim-secretarul de Stat, Damian Green, trebuie să dea dezmințiri peste dezmințiri că i-ar fi făcut avansuri sexuale „nepotrivite” unei femei cu 30 de ani mai tânără.

„Am acționat cu cele mai bune intenții, dar acestea nu au respectat cerințele de transparență și de deschidere pe care le-am susținut și promovat”.

Priti Patel