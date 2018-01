Incredibil: Donald Trump nu a vrut sa devina PRESEDINTE!

Shealah Craighead

Mai multe publicatii britanice au obtinut dreptul exclusiv de a prezenta cartea jurnalistului Michael Wollf, "Fire and Fury. Inside the Trump White House", care ar urma sa fie lansata in cursul acestui an. Volumul este rezultatul a peste 200 de interviuri cu presedintele insusi, cu oameni apropiati acestuia, cu inalti functionari de la Casa Alba, dar si cu influenti politicieni americani.

Dar in timp ce Guardian dezvaluie noi detalii legate de intalnirile dintre fiul lui Trump cu un grup de rusi inaintea alegerilor americane din 2016, Times a primit accesul la fragmente cu adevarat senzationale, comenteaza BBC. Astfel, se pare ca pana la anuntarea rezultatelor votului, nici Trump, nici ginerele sau, Jared Kuchner, credeau cu tarie ca aventura lor electorala se va termina curand.

Toti din jurul lui Trump erau fermi convinsi nu numai ca nu va ajunge la Casa Alba, dar ca nici nu merita sa devina presedintele al Statelor Unite. In cartea sa, Michael Wollf sustine ca Trump a reusit sa-si pastreze calmul pe durata campaniei electorale, al carei scop nu a fost nici pe departe acela de a invinge.

"As putea sa devin cel mai renumit om din lume", a spus Trump, la un moment dat, adresandu-se consilierului sau Sam Nunberg. Vechiului sau prieten Roger Ailes, fost sef al departamentului de stiri la televiziunea Fox, ii placea sa spuna: "Pentru a face cariera in televiziune, trebuie sa incepi prin a candida la presedintie".

"Voi iesi din aceasta campanie cu un brand si mai puternic si cu oportunitati nemaivazute pana acum", il asigura Trump pe Ailes. Trump nu numai ca a ignorat potentialele conflicte de interese intre functia pentru care lupta si propriile afaceri, dar refuza cu indaratnicie sa-si publice datele privind plata impozitelor. De ce ar fi facut-o? Dupa alegeri ar fi fost un fel de vedeta mondiala, dobandind si aureola de victima a lui Hillary Clinton.

Iar Melania Trump, careia sotul ii promisese solemn ca nu va castiga cursa prezidentiala, ar fi urmat sa revina in lumea ei, cea a dineurilor si receptiilor mondene. O infrangere i-ar fi multumit pe toti. Dar in ziua rezultatelor, cand victoria lui Trump devenea tot mai evidenta, fostul magnat al imobiliarelor parea o fantoma. Melania plangea, dar nu erau lacrimi de bucuri.

In decurs de mai putin de o ora, total debusolat, Trump se lasa tot mai mult cuprins de panica, de o spaima uriasa. Asa a inceput, practic, transformarea finala: brusc, Donald Trump a devenit omul care credea ca el merita pe deplin sa ajunga presedinte al Statelor Unite.