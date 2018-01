FBI ii va urmari pe rusi si in gaura de sarpe!

FBI va informa publicul si companiile private din SUA in legatura cu toate incercarile Rusiei, dar si ale altor state, de a se interveni in alegerile intermediare din vara acestui an prin intermediul dezinformarilor si a manipularilor pe retelele de socializare.

Este vorba despre o abordare total noua in activitatea FBI: pana acum, institutia era foarte zgarcita in a impartasi altora informatiile sale legate de stirile false postate pe internet. Acum insa, a explicat seful recent infiintatei comisii de "contracarare a influentei straine", Jeffrey Tricoli, "scopul este acela ca totul sa fie cat mai transparent".

Despre noua comisie a vorbit, la sfarsitul lunii decembrie a anului trecut, seful FBI, Christopher A. Wray, dar fara a intra in amanunte. Unele detalii legate de rolul si rostul noii structuri au fost dezvaluite de Tricoli. Astfel, el a anuntat ca obiectivul subunitatii rezida in a "scoate la lumina tentativele de ingerinta in alegeri si de a lasa la latitudinea americanilor dreptul de a decide in privinta stirilor false.

"Nu suntem aici pentru a deveni o politie a gandurilor exprimate. Ceea ce este cu adevarat important, este de a intelege ce se ascunde in culise. In guvern, noi raspundem de transparenta acestui domeniu. Credem ca este cea mai buna solutie", declara Tricoli, citat de agentia Bloomberg.

In acest scop, FBI si-a propus sa colaboreze cu firme particulare, cu state prietene, cu organizatii stiintifice. Numai asa, cu forte comune se va reusi tinerea la distanta a pericolelor hibride care vin din Rusia. Mai mult, in noua sa practica, FBI va combina elemente din trei sfere diferite - contraspionaj, expertiza criminalistica si securitate cibernetica.