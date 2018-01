Ginerele lui Trump are afaceri cu Israelul

Desemnat de socrul său, Donald Trump, să stabilească strategia Casei Albe pentru deblocarea procesului de pace din Orientul Mijlociu, Jared Kushner și-a extins spectaculos relațiile de afaceri cu instituțiile financiare israeliene, în scurta perioadă de când a fost numit consilier prezidențial. Deși nu par să încalce legile federale de etică, aceste afaceri riscă să distrugă definitiv statutul de mediator independent al SUA în încercările de reluare a negocierilor israeliano-palestiniene.

În luna mai a anului trecut, Jared Kushner și-a însoțit socrul, nimeni altul decât președintele american, Donald Trump, în primul turneul diplomatic efectuat în Israel de liderul de la Casa Albă. Cu puțin timp înaintea acestei vizite, una dintre companiile familiei Kushner, care se ocupă de proprietăți imobiliare, a beneficiat de o investiție în valoare de aproximativ 30 de milioane de dolari din partea uneia dintre cele mai mari instituții financiare israeliene , societatea de asigurări „Menora Miytachim”, scrie publicația „The New York Times”. Afacerea, nedezvăluită până în prezent, a constat într-o infuzie masivă de capital în zece complexuri de apartamente din Maryland, controlate de firma lui Kushner. Deși Kushner a renunțat la o parte din afaceri anul trecut, atunci când a fost numit consilier prezidențial, el păstrează încă acțiuni în multe dintre companiile familiei sale, între care și cea din Maryland. „Tranzacția Menora” este doar cea mai recentă dintre legăturile de afaceri ale familiei sale cu parteneri israelieni. Între acestea mai figurează patru împrumuturi acordate de „Banca Hapoalim”, cea mai mare bancă din Israel, cercetată în prezent de SUA pentru că ar fi ajutat numeroși americani bogați să scape de taxe, precum și o serie de afaceri cu investitori israelieni importanți, acuzați de mită, scrie și „Jerusalem Post”. După toate aparențele, aceste relații de afaceri nu încalcă legile federale de etică. Acestea îl împiedică pe Kushner să se implice în deciziile guvernamentale „care ar avea un efect direct și previzibil” asupra intereselor sale financiare. Și, deocamdată, nu există dovezi privind implicarea personală a ginerelui președintelui în această tranzacție, arată „The New York Post”. Cu toate acestea, extinderea relațiilor de afaceri dintre familia Kushner și instituțiile financiare israeliene riscă să distrugă definitiv statutul de mediator independent al SUA în încercările de reluare a negocierilor de pace israeliano-palestiniene. Căsătorit cu Ivanka Trump, copilul favorit al președintelui, multimilionarul evreu Jared Kushner, fiul unui investitor imobiliar din New York, a devenit rapid unul dintre cei mai influenți consilieri ai liderului de la Casa Albă.