Hoţii de morminte au încercat de patru ori să profaneze cripta prinţesei Diana în ultimii 20 de ani

Charles Spencer, fratele prinţesei Diana, a dezvăluit într-un interviu recent că în ultimii 20 de ani au existat patru tentative ale hoţilor de morminte de a profana cripta funerară a surorii sale, informează miercuri telegraph.co.uk.



Charles Spencer, al nouălea conte Spencer, spune că decizia ca prinţesa Diana să fie înmormântată pe insula Althorp, ce face parte din proprietăţile deţinute de familia sa, a fost luată cu scopul de a proteja intimitatea criptei funerare.



El a dezvăluit că acel spaţiu izolat a fost "cel mai sigur loc" pentru sicriul prinţesei Diana. "Au existat patru tentative de profanare a criptei sale în ultimii 20 de ani. Sunt foarte bucuros că am putut să le dejucăm pe toate", a adăugat Charles Spencer.



De asemenea, Charles Spencer a mai spus că reprezentanţii Palatului Buckingham l-au "minţit" în privinţa deciziei luate de familia regală, care a decis ca prinţii Harry şi William să meargă în urma sicriului mamei lor în timpul ceremoniei funerare.



Contele Spencer a declarat că a fost un "avocat pasionat" împotriva acestei decizii, considerând că plasarea celor doi tineri prinţi, pe atunci copii, în urma sicriului mamei lor în timpul procesiunii funerare, ce a fost urmărită la televiziune de milioane de persoane, a fost un act "ciudat" şi "plin de cruzime".



Charles Spencer consideră că sora lui nu şi-ar fi dorit aşa ceva şi şi-a exprimat nemulţumirea faţă de acea decizie în discuţiile purtate cu reprezentaţii Palatului Buckingham: "În cele din urmă, am fost minţit şi mi s-a spus că ei (prinţii William şi Harry, n.r.) doreau să facă acest lucru, pe care, evident, nu şi-l doreau deloc, dar eu nu am înţeles pe atunci".



Prinţul Harry a vorbit de curând pentru prima dată în mod public despre funeraliile mamei sale şi a spus că a fost traumatizat de acel eveniment: "Cred că niciunui copil din lume nu ar trebui să i se ceară să facă acest lucru, în niciun fel de circumstanţe. Nu cred că asta ar mai fi posibil în zilele noastre".



Prinţul Harry, devenit între timp duce de Cambridge, avea vârsta de 15 ani, iar Harry avea 12 ani, atunci când mama lor, prinţesa Diana, a murit în urma unui accident de automobil produs la Paris, pe 31 august 1997.



Charles Spencer a acordat un interviu în emisiunea "Today" difuzată de BBC Radio 4. "Sentimentul, acel val copleşitor de jale care vine spre tine, în timp ce treci prin acel tunel de emoţii profunde, a fost cu adevărat chinuitor şi încă am şi acum coşmaruri", a spus el.



După ce prietenii i-au spus că a rostit "câteva lucruri ascuţite" în timpul discursului pe care l-a rostit la înmormântarea prinţesei Diana, în timp ce stătea în faţa membrilor familiei regale, contele Spencer a făcut următoarea declaraţie: "Nu am sentimentul că am spus multe lucruri ascuţite. Cred că fiecare cuvânt pe care l-am spus a fost adevărat şi era important pentru mine să fiu onest".



"Nu am încercat să critic pe nimeni. Am încercat doar să celebrez viaţa Dianei - dar dacă, procedând astfel, am oferit presei un subiect interesant, atunci cred că, într-un fel negativ, ei (familia regală, n.r.) ar fi trebuit să se aştepte la acest lucru".



Întrebat dacă regina Elisabeta a II-a sau alt membru al familiei regale i-a făcut vreun reproş din cauza acelui discurs, contele Spencer a spus: "Cineva pe care îl cunosc foarte bine a întrebat-o pe regină: 'Ce părere ai?'. Iar ea i-a răspuns astfel: 'Avea tot dreptul din lume să spună tot ceea ce simţea, doar erau funeraliile surorii sale'. Asta a fost tot".



În acelaşi interviu, Charles Spencer a criticat comportamentul paparazzilor şi al tabloidelor în ultimii ani din viaţa prinţesei Diana.



"Îmi amintesc că ea mi-a vorbit despre un bărbat care i-a promis că o va urmări până în ziua în care va muri şi că va urina pe mormântul ei. Ea s-a confruntat cu o parte foarte întunecată a mass-media şi mi s-a părut potrivit să vorbesc despre acest lucru chiar şi la înmormântarea ei", a adăugat Charles Spencer.AGERPRES