Ierusalim: O descoperire arheologica vine sa confirme spusele Bibliei

Un sigiliu de lut vechi de 2.700 de ani si descoperit la Ierusalim a fost prezentat ca prima dovada materiala a existentei unui guvernator al orasului.

De marimea unui nasture, artefactul a fost gasit intr-o cladire e de esplanada Zidului plangerii, in orasul vechi din Ierusalim. El dateaza din secolul al VI-lea sau al VII-lea inaintea erei noastre si ilustreaza existenta unui conducator al Ierusalimului, a subliniat Autoritatea israeliana pentru antichitati.

Aceasta perioada corespunde celei a primului templu evreu din orasul sfant. Pe sigiliu sunt reprezentati doi barbati imbracati in robe, stand fata in fata cu mainile intinse, intre care se afla ceva care seamana cu o luna. Deasupra acestui desen o incriptie in ebraica veche indica: "Guvernatorul orasului".Mentiune care corepunde functiei de primar.

Aparent, sigiliul insotea un fel de livrare si servea drept "logo sau mic suvenir, trimis de guvernatorul orasului", a estimat Shlomit Weksler-Bdolah. "Este o descoperire foarte rara", ea confirmand spusele Bibliei, care vorbeste despre un condcuator al Ierusalimului, a adaugat experta.

"Importanta acestei descoperiri rezida in faptul ca, pana in prezent, noi nu cunosteam expresia 'guvernator al orasului' decat din Biblie", a continuat specialista. "Este pentru prima data cand gasim o astfel de precizare in context arheologic". Sigiliul nu mentioneaza numele conducatorului Ierusalimului, dar Shlomit Weksler-Bdolah crede ca se refera la Orasul vechi, pentru ca artefactul a fost gasit in cladirea unde au fost descoperire si alte vestigii.