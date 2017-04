Marine Le Pen a anunțat cine va fi premierul Franței dacă va câștiga alegerile

Marine Le Pen, candidata extremei drepte franceze, a anunţat sâmbătă că dacă va câştiga al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 7 mai îl va numi ca premier pe liderul partidului suveranist (de dreapta), Nicolas Dupont-Aignan, relatează AFP.



Lidera Frontului Naţional, care a obţinut vineri ralierea şefului acestei formaţiuni antieuropene 'Debout la France', şi-a justificat opţiunea în numele "patriotismului" şi al "unui proiect comun", susţinute de Nicolas Dupont-Aignan. Referindu-se la Nicolas Dupont-Aignan într-o conferinţă de presă comună, ea a lăudat sâmbătă "capacitatea acestuia atât de rară astăzi de a spune nu, de a nu se resemna atunci când viitorul ţării este în joc şi de a părăsi confortul formaţiunilor instalate". El a acumulat 4,70% din voturi în primul tur al alegerilor prezidenţiale 23 aprilie. "Aceasta este o zi istorică, deoarece am pus interesele Franţei înainte de interese personale şi interesele partizane", a declarat Dupont-Aignan, care a asigurat totuşi că mişcarea sa rămâne "total independentă". "Pentru Franţa, îi invit pe francezi să ni se alăture pentru a salva ţara, orice altceva este doar detaliu, ca spuma mării, dar există un adevărat val care se ridică în ţară", a mai spus el.



Într-un interviu apărut sâmbătă în în publicaţia Sud Ouest, Marine Le Pen a declarat că negocierile vizând abandonarea euro şi revenirea la moneda franceză ar putea dura un an sau un an şi jumătate. Sfârşitul monedei unice, în centrul programului candidatei Frontului Naţional la alegerile prezidenţiale, este departe de un consens la nivelul opiniei publice, potrivit sondajelor. "Dacă toată lumea este de acord, ar putea dura un an, un an şi jumătate pentru a organiza o revenire concertată la moneda naţională", a estimat preşedinta partidului de extrema dreaptă în interviul acordat Sud Ouest. "Vreau să fiu pragmatică.Nu vreau haos.Ţara noastră este destul de brutalizată pentru a nu crea perturbări suplimentare. Dar faptul este că, în stat, euro participă pe scară largă la situaţia de depreciere a economiei noastre", a adăugat ea, citează Agerpres.



Soarta euro figurează în programul său în 144 de puncte, dar nu apare în mod explicit printre intenţiile făcute publice în vederea celui de-al doilea tur de scrutin, preconizat să aibă loc la 7 mai. Candidata extremei drepte, dată ca învinsă la distanţă mare de către rivalul centrist Emmanuel Macron în turul doi de scrutin preconizat la 7 mai, încearcă să-şi extindă baza electorală pentru a accede la Palatul Elysee, la 15 ani după eşecul tatălui său Jean-Marie Le Pen.