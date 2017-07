Maşinile cu motorizări tradiţionale interzise din 2040

Marea Britanie îşi propune să interzică maşinile cu motorizări tradiţionale, diesel sau benzină, până în 2040, ca efect al creşterii nivelului de oxid de azot, un pericol pentru sănătate. Angajamentul, care urmează un traseu similar în Franţa, este parte a unui anticipat plan al Guvernului de curăţare a aerului.

Guvernul a avertizat că această mişcare, care vizează, de asemenea, şi maşinile hibride, a fost necesară din cauza inevitabilului impact pe care calitatea slabă a aerului îl are are aupra sănătăţii. “Calitatea proastă a aerului este cel mai mare risc pentru sănătate în Marea Britanie, iar Guvernul este determinat să facă acţiuni puternice în cel mai scurt timp posibil.”, a afirmat un purtător de cuvânt guvernamental pentru The Guardian.