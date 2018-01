Mirositul pisicii, o noua moda printre tinerii chinezi!

In China se impune un nou obicei, ai carui sustinatori isi spun mirositori de pisici. Potrivit agentiei Xinhua, este vorba, in special, de tineri, care petrec ore intregi cu felinele, pe care le alinta, le miros, frecandu-si fata de blana lor.

"Sunt un vechi mirositor de pisici, iar daca nu imi primesc portia, ma simt absolut ingrozitor", citeaza Xinhua declaratia unuia dintre acesti iubitori de animale.

"Eu si sotia nu suntem inca pregatiti sa avem un copil. De aceea, dragostea noastra se indreapta spre motan", afirma alt pasionat de pisici, angajat al unei companii de film. Zilnic, petrece cateva ore cu animalul. In plus, pe internet vizioneaza in permanenta fotografii si inregistrari video cu pisici.

"Pisica mea mananca in fiecare zi somon si vitamine. Un pachet de mancare importat din Canada costa in jur de 10 euro, iar ca supliment primeste tofu", a dezvaluit alt iubitor de animale, recunoscand ca intretinerea unei pisici costa destul de mult, dar merita.

Xinhua explica acest fenomen "nesanatos" prin cresterea numarului de persoane care, in China, sunt catalogati drept "tineri cu casa goala", singuri, care nu si-au intemeiat inca o familie si care traiesc in marile orase.