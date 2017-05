Premierul britanic Theresa May nu acceptă reprezentanţi ai Scoţiei la negocierile pentru Brexit

Premierul britanic Theresa May a refuzat vineri participarea unor reprezentanţi ai Scoţiei la negocierile pentru retragerea Regatului Unit din Uniunea Europeană, transmite AFP.



"La aceste negocieri voi negocia ca prim-ministru al Regatului Unit. Vom continua să discutăm şi să colaborăm cu guvernul scoţian şi cu celelalte administraţii regionale, dar în ceea ce îi priveşte pe cei care vor fi la masa negocierilor, alegerea din 8 iunie este foarte clară - voi fi eu sau Jeremy Corbin", liderul opoziţiei laburiste, a spus May la Edinburg, unde a prezentat programul Partidului Conservator pentru alegerile legislative de luna viitoare.



May a respins astfel o solicitare a premierului scoţian Nicola Sturgeon, care doreşte ca Scoţia să rămână în Uniunea Europeană sau cel puţin în piaţa unică europeană. Poziţia guvernului regional de la Ediburg se bazează pe votul majorităţii scoţienilor împotriva Brexit, la referendumul din iunie 2016.



Sturgeon le-a cerut scoţienilor să voteze pe 8 iunie pentru formaţiunea ei, Partidul Naţional Scoţian (SNP), pentru a-i permite o poziţie mai fermă şi obţinerea unui loc în cadrul negocierilor pentru Brexit.



Şefa conservatorilor scoţieni, Ruth Davidson, a declarat agenţiei France Presse că, având în vedere că Sturgeon doreşte desprinderea Scoţiei din Regatul Unit şi rămânerea în UE, "ne putem întreba de care parte a mesei de negociere doreşte să ia loc". Davidson a reluat şi poziţia Theresei May, potrivit căreia nu ar fi momentul pentru un nou referendum privind independenţa Scoţiei.



În septembrie 2014, un scoţienii au decis prin referendum ca Scoţia să rămână parte a Regatului Unit, reaminteşte AFP. Acum, parlamentul de la Edinburg, unde SNP are majoritatea, susţine cererea de organizare a unui nou referendum, adresată Londrei de Nicola Sturgeon.



Deputatul SNP Angus Robertson a apreciat că May "a venit la Edinburg pentru a le transmite scoţienilor un mesaj simplu: staţi la locul vostru" şi că "orice deputat conservator ales în Scoţia va pune Brexit-ul dur al Theresei May mai presus de locurile de muncă din Scoţia pe care ar trebui să le apere".

Sursa: www.agerpres.ro