Uciderea soților Reiner. O tragedie de droguri și crimă

Celebrul regizor Rob Reiner și soția sa, producătoarea Michele Singer Reiner au fost găsiți morți prin înjunghiere, în propria locuință. Nick Reiner, fiul lor de 32 de ani, a fost arestat în aceeași zi și pus sub acuzare pentru două capete de acuzare de crimă cu premeditare.

Potrivit unor surse din anchetă, cu o seară înainte de crimă, Nick Reiner și tatăl său ar fi avut o ceartă aprinsă în timpul unei petreceri. Deocamdată, autoritățile nu au făcut public un posibil motiv.

Nick Reiner este cunoscut pentru lupta sa de lungă durată cu dependența de droguri. Problemele sale au fost recunoscute public de familie și au stat la baza filmului semi-autobiografic „Being Charlie”, realizat împreună cu tatăl său, despre adicție și recuperare. Nick a fost internat de mai multe ori în centre de reabilitare și, în adolescență, a trecut inclusiv prin perioade în care a trăit pe străzi. Profesional, acesta a lucrat în domeniul cinematografiei, încercând să-și construiască o carieră independentă.

Familia Reiner mai are un fiu, Jake, și o fiică, Romy, iar Rob Reiner a mai adoptat-o pe Tracy Reiner, fiica primei sale soții, cineasta Penny Marshall. Ancheta este în desfășurare, iar Nick Reiner urmează să apară în fața instanței, după ce va fi declarat apt din punct de vedere medical.

Circumstanțele agravante în care s-a comis crima l-ar putea trimite la închisoare pe viață fără posibilitatea eliberării condiționate sau chiar la pedeapsa capitală.