Mărturii din trecut: Ce a scos la iveală golirea Lacului Vidraru

Pe fundul lacului se află un ponton care era folosit pentru plimbări cu vaporașul, ruinele satului Cumpăna, inundat în anii '60, și striații sculptate de apă în stâncă. Lacul a fost golit ultima oară în urmă cu o jumătate de secol.

Lacul Vidraru, între legendă și adevăr

Pe rețelele sociale circulă tot felul de legende despre un naufragiu care ar fi fost mușamalizat în perioada comunistă dar și despre căutători de aur care și-ar fi găsit sfârșitul aici.

"Este vorba despre un ponton care a funcţionat legat de un vaporaş care făcea plimbări. Pontonul acela şi-a extins activitatea la camere de dormit peste noapte. Numai că după mai mulţi ani de funcţionare, după o iarnă, când pontonul a fost scos din funcţiune, a dispărut. Nimeni nu a reclamat acestă chestiune. Nu e nicio navă misterioasă", spune inginerul Paul Gheorghiescu, care a particpat la construcția barajului, în 1966.

Se observă și ruinele localității Cumpăna, inclusiv casa familiei Brătianu.

O stâncă de 20.000 de metri cubi s-a prăbușit, eliberând 600 mc/s de apă. Nicolae Ceaușescu a venit în inspecție de urgență. Lacul s-a golit total pentru reparații.

Inginerul Paul Gheorghiescu rememorează ultima golire a lacului, din 1974. "S-a eliberat debit pe albie, au trecut circa 600 de metri cubi pe secundă pâna s-a închis una din vanele din amonte. Ca să se repare prejudiciul, a trebuit să se golească lacul ca în situaţia de acum", povestește acesta pentru observatornews.ro.

Ce înseamnă modernizarea Hidrocentralei de la Vidraru

Lucrările de modernizare a hdrocentralei se ridică la 180 milioane euro și vizează înlocuirea a 90% din echipamente.

„"La sfârşitul investiţiei vom avea o centrală complet modernizată. Hidroagregate cu randament crescut, stabilitate, costuri de mentenanţă crescut, cu o conducere de la distanţă. Vom scoate inclusiv personalul de exploatare la suprafaţă. Vom avea o centrală de ultimă generaţie", a explicat Marius Vilcescu, director Hidroelectrica Vidraru.

Reumplerea Lacului Vidraru reîncepe la sfârșitul lunii martie 2026.