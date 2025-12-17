x close
Click Accept pentru a primi notificări cu cele mai importante știri! Nu, multumesc Accept
Jurnalul.ro Ştiri Externe Bătaie în parlamentul din Bulgaria

Bătaie în parlamentul din Bulgaria

de Redacția Jurnalul    |    17 Dec 2025   •   23:09
Bătaie în parlamentul din Bulgaria
Sursa foto: Captura X/Ședința Parlamentului Bulgariei dedicată bugetului de stat a fost marcată miercuri de scene dure

Dezbaterea de miercuri a bugetului de stat din Parlamentul Bulgariei a dus la acuzații grave între partide și la un incident violent între doi deputați.

Ședința Parlamentului Bulgariei dedicată bugetului de stat a fost marcată miercuri de scene dure și de un incident violent. Membri ai alianței Continuăm Schimbarea-Bulgaria Democratică (PP-DB) au acuzat actuala majoritate că încearcă să impună un „buget al jafului”.

Reprezentanții alianței au susținut că acest plan financiar va aduce o nouă datorie mare pentru țară și va fi folosit pentru cumpărarea de voturi înainte de alegeri, scrie Euronews.

Reprezentanții PP-DB au cerut populației să iasă în stradă și să se opună adoptării bugetului de stat.

De cealaltă parte, partidele Cetățeni pentru Dezvoltarea Europeană a Bulgariei (GERB) și Există un Astfel de Popor (ITN) au respins respectivele acuzații.

Partidele au declarat că prelungirea bugetului este necesară pentru plata salariilor, a ajutoarelor sociale și pentru asigurarea stabilității financiare. Totodată, cele două formațiuni au acuzat PP-DB de lipsă de responsabilitate politică.

Situația a scăpat de sub control după ce deputatul Radostin Vasilev, din Partidul Moralitate, Unitate, Onoare (MEȘ), i-a dat un pumn parlamentarului Ghiunai Daloolu, membru al alianței Mișcarea Drepturilor și Libertăților – Un Nou Început (DPC).

Deși scena nu a continuat cu alte acte de violență fizică, a fost un moment plin de tensiune în cadrul ședinței din Parlament.

 

 

 

 

(sursa: Mediafax)

Citește pe Antena3.ro
×
Citește pe Fanatik.ro
Subiecte în articol: bătaie parlament bulgaria
TOP articole pe Jurnalul.ro:
Parteneri