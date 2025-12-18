Cutremur cu magnitudinea 3,2 în județul Vrancea

Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, cutremurul a avut loc la ora 10.44 în județul Vrancea.

Acesta a avut magnitudinea 3,2 și s-a produs la adâncimea de 85 de kilometri.

Cutremurul s-a produs în apropierea oraşelor Focșani (47 km), Sfântu Gheorghe (63 km), Buzău (74 km), Brașov (78 km), Bacău (89 km) și Bârlad (96 km).

(sursa: Mediafax)