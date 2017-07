Soldat american jură credință teroriștilor

Cpl. Harold Flynn/U.S. Department of Defense

Un soldat american aflat în serviciu militar activ în Hawaii a fost arestat sub acuzația de terorism, după ce a jurat credință grupării Stat Islamic și a declarat că vrea să ucidă „o grămadă de oameni”. Sergentul fusese decorat în mai multe rânduri, în misiuni extrem de periculoase în Irak și Afganistan, și era descris de comandanții săi drept un soldat cu cel mai înalt grad de pregătire în misiuni de luptă.

La capătul unei anchete care a durat un an și a angrenat mai mulți ofițeri sub acoperire, Biroul Federal de Investigații (FBI) l-a arestat în Honolulu, la sfârșitul săptămânii trecute, pe sergentul Ikaika Kang, de 34 de ani, controlor de trafic aerian la Centrul de comandă al armatei americane din Pacific, scrie AP. Luni, Kang a fost audiat pentru prima oară într-un tribunal federal. La audiere, avocatul a spus că clientul său ar putea suferi de tulburări mentale legate de serviciu, de care guvernul știa deja, însă a neglijat să ia măsuri. El a adăugat că Ikaika Kang este un veteran care a primit înalte distincții militare, în misiuni de luptă din Irak și Afganistan. Potrivit FBI, sergentul a crezut, luni de zile, că discută și colaborează cu membri ai Stat Islamic (SI), însă aceștia erau, de fapt, agenți sub acoperire. Kang le-a predat agenților documente militare, crezând că acestea vor ajunge la liderii SI. De asemenea, alături de aceiași agenți –pe care îi credea militanți islamiști- Kang, expert în arte marțiale, a realizat un film ce conține tehnici de luptă, ce ar fi urmat să ajungă la jihadiști pentru a-i învăța „cum să neutralizeze forțele americane”. Mai mult, împreună cu un alt agent FBI sub acoperire, Kang a cumpărat o dronă de 1.400 de dolari pentru a-i ajuta pe luptătorii din SI să observe pozițiile tancurilor coaliției antijihadiste și, de asemenea, să identifice rute de retragere. Sâmbătă, agenții l-au arestat pe Kang, după ce acesta a jurat credință liderului SI, Abu Bakr al-Baghdadi, și a declarat că ar vrea să-și ia carabina și să ucidă „o grămadă d oameni”, mai precizează raportul FBI. Același document susține că, foarte probabil, sergentul a acționat sub propriul impuls și nu aparține niciunei grupări teroriste. Kang a ajuns pentru prima oară în vizorul anchetatorilor în 2012, atunci când i-a fost revocat permisul militar, după o serie de comentarii favorabile la adresa SI, în timpul serviciului, și câteva postări în mediul virtual, în care amenința să-și ucidă camarazi din armată. Un an mai târziu, el avea să-și reprimească autorizația de controlor de trafic.

Autoritățile știau despre Kang

În 2016, comandanții lui Kang au constatat că acesta se radicalizase și au cerut ajutorul FBI, care a deschis o anchetă, utilizând agenți sub acoperire. Vara trecută, după atacul terorist de la un club de homosexuali din Orlando, Florida, el a declarat că „atacatorul a făcut ceea ce trebuia să facă”, iar „America este singura organizație teroristă din lume”. Potrivit raportului FBI, el a afirmat apoi: „Hitler a avut dreptate, spunând că crede în uciderea în masă a evreilor”. Kang s-a înscris în armată în decembrie 2001, la doar câteva luni după atacurile din 11 septembrie. În perioada 2002-2003, el a fost trimis în Coreea de Sud, între martie 2010 și februarie 2011, în Irak, iar între iulie 2013 și aprilie 2014, în Afganistan. Kang a primit patru medalii pentru curaj și comportament exemplar.

