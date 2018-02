Soros complotează pentru a împiedica Brexit

Miliardarul american de origine ungară, George Soros, a pus la punct o strategie pentru a împiedica ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană. El strânge în jurul său donatori conservatori extrem de influenți, în încercarea de a submina eforturile premierului Theresa May în negocierile pentru Brexit, și caută să convingă cât mai mulți parlamentari să voteze pentru a rămâne în blocul comunitar.

„George Soros, miliardarul cunoscut drept omul care «a spart Banca Angliei», susține o campanie pentru răsturnarea Brexit-ului”, dezvăluie publicația britanică „The Telegraph”, care a intrat în posesia unui document ce conține strategia grupului „Best for Britain”, platformă politică lansată în aprilie 2017 pentru a împiedica ieșirea Regatului Unit din Uniunea Europeană. Soros este una dintre cele trei influente personalități implicate în activitatea acestei platforme, care urmează să lanseze luna aceasta o campanie națională menită să-i convingă pe britanici să organizeze un referendum pentru menținerea Marii Britanii în blocul comunitar, scrie „The Telegraph”. Campania își propune să recruteze donatori conservatori, în încercarea de a submina eforturile pro-Brexit ale premierului Theresa May. Potrivit documentului ajuns în mâinile jurnaliștilor, „complotul contra Brexit” are drept obiectiv și racolarea cât mai multor parlamentari britanici, care pot fi convinși să voteze împotriva unei înțelegeri finale asupra Brexit și, ulterior, fie să propună organizarea unui al doilea referendum asupra apartenenței la UE, fie să declanșeze alegeri generale. Concomitent, această campanie se va axa și „pe o serie de tactici de gherilă din domeniul marketingului”, pentru a-i atrage pe tineri prin organizarea de concerte și marșuri de protest.

Cina cea de taină

Implicarea lui Soros în acest plan a for dezvăluită, după ce, lunea trecută, el i-a avut musafiri la reședința sa din Chelsea pe șase importanți donatori conservatori. Potrivit publicației britanice, prin intermediul „Fundației pentru o Societate Deschisă”, ONG aflat sub controlul său, Soros a donat 400.000 de lire sterline pentru „Best for Britain”. El le-a declarat donatorilor că banii sunt un sprijin pentru „crearea unei majorități naționale, până în luna iulie a acestui an”, care să sprijine menținerea Regatului Unit în blocul comunitar. Surse citate de publicația britanică susțin că discursul miliardarului american nu i-a impresionat prea mult pe donatori, care au părăsit reședința lui Soros fără a face promisiuni asupra unor donații viitoare pentru cauza celor ce susțin sabotarea Brexit.

„Intervenția lui Soros vine la 25 de ani după ce acesta a făcut peste un milion de lire, mizând contra lirei (…) Recent, el a fost acuzat că a organizat marșuri anti-Trump în SUA și s-a amestecat în democrațiile câtorva state europene”.

„The Telegraph”

La Davos, Soros a afirmat că May nu va rămâne mult timp la putere. El a spus că britanicii nu au fost informaţi în legătură cu consecinţele Brexit-ului.