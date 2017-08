Tara care vrea sa acorde tuturor femeilor vacante gratuite la incheierea concediului de maternitate si inainte de pensionare

„Statisticile demostreaza ca desi femeile sunt mult mai productive si dau un randament mai mare pe piata muncii, acestea primesc in medie un salariu cu 30% mai mic decat al unui barbat cu aceeasi pozitie si responsabilitati. Dorim ca prin initiativa noastra sa restalibim un echilibru intre beneficiile pe care femeile si barbatii le primesc dupa o viata de munca ” declara Graham Perrett membru al Labor party si unul dintre initiatoii acestei propuneri.

„Desi aducerea pe lume si educarea corespunzatoare a copiilor in primii ani de viata inaintea de intrarea in ciclul educational sunt una dintre cele mai importante pietre de temelie in construirea unui tari prospere, statul nu recompenseaza in nici un fel aceste sacrifii ale femeilor. E cunoscut faptul ca dupa incheierea concediului de maternitate femeile au nevoie de o perioada de refacere inainte de a obtine un randament ridicat la locul de munca si initiativa noastra, desi pare doar o cheltuiala la prima vedere, pe termen lung aduce mai multe beneficii pentru economia statului” mai spune Graham Perrett

Initiativa urmeaza a fi trimisa pentru dezbatere si aprobare in parlamentul australian insa entuziasmul starnit de acesta idee dau sperante mari ca propunerea va fi adoptata. De asemenea si parlamentari din cateva tari europene s-au inspirat din acesta initiva si urmeaza a elabora propuneri legislative asemanatoare. sursa: Observator news