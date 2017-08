Ţara unde sindromul Down aproape a dispărut

Islanda este pe punctul de a devenii prima ţară unde nu se mai nasc copii cu sindromul Down, scrie The Independent. Testele prenatale au fost introduse în anii 2000, iar majoritatea celor care au obţinut un rezultat pozitiv au întrerupt sarcina.

În timp ce testele sunt opţionale, toate cele care se pregătesc să devină mame sunt informate despre existenţa acestor teste, iar peste 85% dintre acestea aleg să îl facă.

Testul poartă numele de “Combination Test” şi foloseşte ultrasunete şi teste de sânge. Testul scoate la iveală dacă fetusul va avea o anomalie cromozomială, cea care rezultă, în mod normal, în sindromul Down.

Legea din Islanda permite avorturile după 16 săptămâni, dacă fetusul este deformat, iar sindromul Down este inclus în această categorie. Astfel, doar unul sau doi copii cu sindromul Down se nasc în fiecare an în Islanda. Câteodată, acesta este rezultatul unui test inexact.