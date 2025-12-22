x close
Jurnalul.ro Bani şi Afaceri Piata muncii Zile libere 2026: Calendar complet și trucuri pentru weekenduri prelungite

Zile libere 2026: Calendar complet și trucuri pentru weekenduri prelungite

de Redacția Jurnalul    |    22 Dec 2025   •   12:15
Zile libere 2026: Calendar complet și trucuri pentru weekenduri prelungite
Sursa foto: Zlelele libere sunt oportunități de odihnă și recreere pentru salariați.

Angajații vor beneficia de 16 zile libere în 2026, dintre care unele vor pica însă în weekend iar Ziua Copilului se va suprapune cu a doua zi de Rusalii, pe 1 iunie.

Lista completă a zilelor libere în 2026

  • 1 ianuarie (joi) – Anul Nou

  • 2 ianuarie (vineri) – A doua zi de Anul Nou

  • 6 ianuarie (marți) – Boboteaza

  • 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

  • 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

  • 10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

  • 12 aprilie (duminică) – Paștele Ortodox

  • 13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

  • 1 mai (vineri) – Ziua Muncii

  • 31 mai (duminică) – Rusaliile

  • 1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii + Ziua Copilului

  • 15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

  • 30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

  • 1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

  • 25 decembrie (vineri) – Crăciunul

  • 26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Cum să transformi zilele lbere în mini-vacanțe 

Anul debutează cu patru zile libere consecutive (1-2 ianuarie + weekend), iar cu alte două (6-7 ianuarie) se poate ajunge la o săptămână întreagă dacă reușești să îți iei o zi de  concediu luni, pe 5 ianuarie.

De asemenea, 30 noiembrie și 1 decembrie se leagă de weekend, oferind alte patru zile de pauză.

Alte cinci sărbători pică sâmbăta sau duminica: 24 ianuarie, 12 aprilie, 31 mai, 15 august și 26 decembrie, potrivit spynews.ro.

Planifică din timp concediile pentru a te odihni, un sfat util în contextul unui an încărcat cu provocări economice.

