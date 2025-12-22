Zile libere 2026: Calendar complet și trucuri pentru weekenduri prelungite

Lista completă a zilelor libere în 2026

1 ianuarie (joi) – Anul Nou

2 ianuarie (vineri) – A doua zi de Anul Nou

6 ianuarie (marți) – Boboteaza

7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul

24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare

12 aprilie (duminică) – Paștele Ortodox

13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște

1 mai (vineri) – Ziua Muncii

31 mai (duminică) – Rusaliile

1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii + Ziua Copilului

15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului

30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei

1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României

25 decembrie (vineri) – Crăciunul

26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun

Cum să transformi zilele lbere în mini-vacanțe

Anul debutează cu patru zile libere consecutive (1-2 ianuarie + weekend), iar cu alte două (6-7 ianuarie) se poate ajunge la o săptămână întreagă dacă reușești să îți iei o zi de concediu luni, pe 5 ianuarie.

De asemenea, 30 noiembrie și 1 decembrie se leagă de weekend, oferind alte patru zile de pauză.

Alte cinci sărbători pică sâmbăta sau duminica: 24 ianuarie, 12 aprilie, 31 mai, 15 august și 26 decembrie, potrivit spynews.ro.

Planifică din timp concediile pentru a te odihni, un sfat util în contextul unui an încărcat cu provocări economice.