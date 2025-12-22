Zile libere 2026: Calendar complet și trucuri pentru weekenduri prelungite

Lista completă a zilelor libere în 2026
1 ianuarie (joi) – Anul Nou
2 ianuarie (vineri) – A doua zi de Anul Nou
6 ianuarie (marți) – Boboteaza
7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul
24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române
10 aprilie (vineri) – Vinerea Mare
12 aprilie (duminică) – Paștele Ortodox
13 aprilie (luni) – A doua zi de Paște
1 mai (vineri) – Ziua Muncii
31 mai (duminică) – Rusaliile
1 iunie (luni) – A doua zi de Rusalii + Ziua Copilului
15 august (sâmbătă) – Adormirea Maicii Domnului
30 noiembrie (luni) – Sfântul Andrei
1 decembrie (marți) – Ziua Națională a României
25 decembrie (vineri) – Crăciunul
26 decembrie (sâmbătă) – A doua zi de Crăciun
Cum să transformi zilele lbere în mini-vacanțe
Anul debutează cu patru zile libere consecutive (1-2 ianuarie + weekend), iar cu alte două (6-7 ianuarie) se poate ajunge la o săptămână întreagă dacă reușești să îți iei o zi de concediu luni, pe 5 ianuarie.
De asemenea, 30 noiembrie și 1 decembrie se leagă de weekend, oferind alte patru zile de pauză.
Alte cinci sărbători pică sâmbăta sau duminica: 24 ianuarie, 12 aprilie, 31 mai, 15 august și 26 decembrie, potrivit spynews.ro.
Planifică din timp concediile pentru a te odihni, un sfat util în contextul unui an încărcat cu provocări economice.