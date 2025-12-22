Proiectul centralei nucleare de la Doicești continuă până la ultimul studiu de fezabilitate

Societatea Soceram (care are un amplasament în vecinătatea fostei termocentrale de la Doicești) a făcut o săpătură neautorizată în același loc, pentru care a fost nevoie de un an ca să se poată închide gaura prin care ieșea gazul din pământ, timp în care trenurile nu au mai circulat în zonă, fiind pericol de explozie. Dar proiectul NuScale nu pare să fie afectat de acest pericol evident. Cel puțin până la ultimul studiu de fezabilitate, pentru care se vor mai cheltui încă 150 de milioane de dolari, proiectul a primit undă verde de la toate instituțiile statului român. Între timp, Nuclearelectrica a cheltuit 210 milioane de dolari, inclusiv pentru a achiziționa terenul pe care ar urma să fie construită microcentrala nucleară, imediat după ce au apărut primele informații în spațiul public despre punga imensă de gaze naturale din subsol, situată la mai puțin de 200 de metri adâncime. Și listarea pe bursă aduce în continuare bani pentru firma care gestionează proiectul.

Ministerul Energiei și-a reafirmat sprijinul pentru continuarea proiectului centralei nucleare de mici dimensiuni (SMR) de la Doicești, aflat în Faza 2 a studiilor de design și fezabilitate, după ce a fost identificată soluția pentru finanțarea integrală a etapei actuale, decizia finală de investiție urmând să fie luată în 2026, a anunțat Ministerul Energiei, la finalul săptămânii trecute.

Anunțul Ministerului Economiei vine după ce, pe 3 septembrie 2025, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) Nuclearelectrica (SNN) a respins proiectul Reactoarelor Modulare Mici (SMR) de la Doiceşti, peste 90% din voturile exprimate fiind abţineri, la fel s-a votat pentru mandatarea conducerii executive a SNN să semneze acordul şi mandatarea reprezentantului SNN în AGEA Ropower Nuclear SA pentru formalităţile legate de structura acţionariatului.

Acum, proiectul de la Doicești merge mai departe, deși centrala nucleară e amplasată deasupra unui zăcământ de gaz nu suficient de mare pentru a mai fi rentabil la exploatare, dar destul de periculos pentru o explozie nucleară. Chiar anul trecut, în luna noiembrie, trenurilor le-a fost interzisă circulația, pentru aproape un an, din cauza pericolului de explozie în zonă, după ce Soceram a săpat un puț, la 195 de metri adâncime, găurind punga de gaz – deși se știa că în această zonă încă există zăcăminte de gaze naturale.

Gaura a fost sigilată după foarte multe încercări, în colaborare cu Comandamentul pentru Situații de Urgență, iar Soceram a plătit o amendă foarte mare pentru lucrarea neautorizată, făcând lucrările pentru închiderea scurgerilor de gaz din banii proprii.

Proiectul de construire a unei microcentrale nucleare la Doicești, lângă Târgoviște, în județul Dâmbovița, a-nceput la finalul anului 2021, atunci când compania Nova Power & Gas - furnizor de gaze naturale - a achiziţionat amplasamentul fostei termocentrale, cu intenția de a construi o centrală mixtă pe gaz şi panouri fotovoltaice, cu instalaţii de stocare, deoarece în subsol exista un vechi zăcământ de gaz.

Dar compania a constatat imediat că zăcământul de gaz nu este rentabil pentru exploatare – tocmai din acest motiv fusese închis în anul 2007. Din februarie 2022 a apărut ideea amplasării aici a proiectului SMR NuScale – RoPower Nuclear. În noiembrie 2021, Nuclearelectrica și NuScale Power au semnat un acord pentru a avansa implementarea tehnologiei inovatoare a reactoarelor modulare mici a NuScale, în România, iar în 2022, amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești a fost selectat pentru proiectul SMR, în urma unui studiu realizat de Nuclearelectrica cu un grant de 1,2 milioane de dolari de la USTDA, precum și a unei misiuni de evaluare AIEA.

Proiect refuzat de SUA, ca nerentabil

Acordul între Nuclearelectrica, NuScale și E-Infra s-a semnat în mai 2022, pentru dezvoltarea primului reactor modular mic (SMR) din România pe amplasamentul fostei termocentrale de la Doicești, iar pe 27 iunie 2022, fostul președinte al SUA, Joe Biden, a anunțat alocarea unui grant de 14 milioane de dolari pentru etapa de dezvoltare a reactoarelor modulare mici în România. Anunțul a fost făcut cu ocazia lansării Parteneriatului pentru Infrastructură și Investiții Globale, prezentat la Summit-ul Liderilor G7.

Dar în noiembrie 2023, NuScale și-a anulat proiectul similar din Statele Unite, Carbon Free Power Project (CFPP) din statul Idaho, care ar fi urmat să fie primul de acest tip din lume al companiei. Decizia companiei a fost luată după ce s-a constatat că au fost nerealiste costurile calculate inițial și la a doua estimare s-a ajuns la o majorare cu peste 75%, de la 5,3 la 9,3 miliarde dolari, din cauza scumpirii masive a materialelor și echipamentelor necesare pentru construirea centralei nucleare. Apoi NuScale s-a axat pe atragerea de la investitorii de pe piața de capital din SUA a unei finanțări de până la 200 de milioane de dolari, prin vânzarea de acțiuni la centrala din Doicești.

Afaceri imobiliare și cu studii tehnice

Compania Nuclearelectrica are ca acționar majoritar statul român, prin Ministerul Energiei (82%), fiind listată și pe bursă. Nova Power&Gas deține 50% din compania de proiect RoPower Nuclear, înființată pentru dezvoltarea de reactoare nucleare de mici dimensiuni. Nuclearelectrica, prin RoPower Nuclear, a cumpărat terenul de la Doicești de la firma Nova Power and Gas (parte din grupul E-INFRA), cu girul Ministerului Energiei, achiziția fiind votată în AGA, în primăvara acestui an. Aceasta ar fi fost condiția esențială pentru a se aproba investiția finală, dar s-ar putea amâna până în 2027 sau proiectul ar putea rămâne doar cu investiții în amenajarea terenului, achiziția amplasamentului de la Doicești și studiile de fezabilitate – toate însumând peste 350 de milioane de dolari.

Compania americană NuScale Power și compania românească RoPower Nuclear - deținută în cote egale de Nuclearelectrica și Nova Power & Gas - au semnat contractul pentru faza 1 a lucrărilor de inginerie și proiectare pentru prima centrală cu reactoare nucleare modulare mici din România. În octombrie 2024, RoPower Nuclear SA (joint-venture între Nuclearelectrica şi Nova Power & Gas) a obţinut un angajament financiar de 99 milioane de dolari din partea Băncii de Export-Import a SUA (EXIM) pentru proiectul SMR de la Doiceşti, ca parte dintr-un pachet iniţial de finanţare în valoare de 275 milioane de dolari, care include contribuţii semnificative de la alte instituţii internaţionale, precum Corporaţia Financiară pentru Dezvoltare Internaţională a SUA (DFC) şi parteneri privaţi.

La Doicești ar urma să se instaleze 6 reactoare nucleare de mici dimensiuni, fiecare cu o capacitate instalată de 77 MW, pentru a produce în bandă 462 de MW la un factor de capacitate de peste 95%, conform unui anunț al Ministerului Energiei.

Până atunci, studiile de fezabilitate care mai trebuie să fie făcute vor costa circa 150 de milioane de dolari, după ce Nuclearelectrica a cheltuit deja 210 milioane de dolari în pregătirea acestui proiect – inclusiv fiind forțată de partenerii americani să cumpere terenul pe care ar trebui să se amplaseze centrala nucleară – teren cumpărat inițial, în 2021 de compania privată Nova Power and Gas, pentru suma de 5 milioane de euro. Aceasta a vândut apoi terenul companiei de proiect, din care face parte și statul, prin Nuclearelectrica, dar suma achiziției a fost de peste 40 de milioane de euro, după ce au apărut informații în spațiul public despre punga imensă de gaz de sub teren.

Evoluția NuScale pe bursele internaționale

În afară de afacerea cu amplasamentul, banii cheltuiți în acest proiect despre care nu se știe dacă se va finaliza vreodată merg la firmele care fac diverse tipuri de studii. În ultimii 3 ani s-au făcut doar diverse studii de inginerie și proiectare, iar acum proiectul se află în faza a doua de studii de inginerie și proiectare (FEED 2), care înseamnă încă 150 de milioane de dolari – banii provenind din mai multe surse de finanțare.

Până la decizia finală privind construirea centralei nucleare de la Doicești, compania americană e listată pe bursă și are de câștigat din tranzacțiile internaționale, dar evoluția acțiunilor depinde și de știrile despre investiții. De exemplu, în mai 2024, cotația acțiunilor NuScale, dezvoltatorul american de reactoare modulare mici (SMR), a scăzut cu 13%, după un raport negativ al Iceberg Research, o companie de analiză financiară. Iceberg Research a raportat că NuScale nu are un contract serios, iar marketingul său se bazează pe afirmații înșelătoare – referitor la incertitudinea proiectului în România, după eșecul proiectului în Utah, SUA.

Reiterarea sprijinului pentru acest proiect de către Ministerul Energiei din România nu înseamnă că vom avea microcentrală nucleară la Doicești, deasupra unei imense pungi de gaze naturale, ci mai ales că NuScale va mai rezista pe bursele internaționale, cu cotații mari pe acțiuni, cel puțin un an sau până se va lua decizia finală privind finanțarea investiției, la sfârșitul raportării studiilor de fezabilitate.