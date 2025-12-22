Adriean Videanu a ieșit din „adormire” și a intrat în afaceri imobiliare, alături de un cunoscut magnat de pe piața construcțiilor

Este vorba despre fostul ministru al Economiei din Guvernul Boc, ex-primar general al Capitalei, Adriean Videanu, care a înființat, în această vară, o firmă ce se va ocupa cu afaceri imobiliare.

Compania se numește Fathersun SRL (Tatăl Soarelui, în traducere din limba engleză), pe care Adriean Videanu o va controla împreună cu magnatul Raul Doicescu, vecinul și prietenul fostului demnitar. Doicescu controlează, la rândul său, o companie de construcții care, în ultimii șapte ani, a fost implicată în afaceri cu statul român a căror valoare însumată se ridică la peste 4,3 miliarde de euro.

Potrivit unei încheieri de la Oficiul Național al Registrului Comerțului ONRC, din data de 31 iulie 2017, care a fost publicată în partea specială a Monitorului Oficial al Românie din data de 15 decembrie 2022, în baza cererii din 29 iulie 2025 și a actelor doveditoare depuse de către un registrator de la Registrul Comerțului, s-a solicitat autorizarea constituirii, înmatricularea și înființarea SC Fathersun SRL, cu sediul social în județul Ilfov, în satul Ciofliceni, comuna Snagov.

Obiectul principal de activitate al companiei noi înființate este „cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii”. Societatea are un capital social subscris și vărsat în cuantum de 1.000 de lei, împărțit între doi asociați.

Fondatorii sunt Adriean Videanu și Raul Alexandru Lucian Doicescu. Firma este administrată de către societatea SC BD Investment Management SRL, cu sediul în sectorul 1 al Capitalei, reprezentată de Bogdan Alexandru Doicescu, mandatul acestuia fiind pe o perioadă nedeterminată.

Și-au construit casele gard în gard, la Snagov

Adriean Videanu este fostul ministru al Economiei din timpul regimului condus de Traian Băsescu, fiind unul dintre cei mai influenți politicieni din timpul guvernării portocalii. Din 2014, însă, odată cu deschiderea pe numele său a mai multor dosare penale, de care, între timp, a scăpat, Videanu a ieșit din viața politică și din cea publică, devenind, ani buni, foarte discret. Mai mult, discreția a mers până acolo încât Videanu nu a mai luat decizii nici în ceea ce privește afacerile care l-au consacrat – Titanmar și Marmosim, acestea fiind conduse, practic, de către soția sa, Miorița Videanu. Celelalte afaceri ale familiei sunt controlate de către fiul fostului demnitar.

Retragerea lui Videanu din prim-plan pare să fi luat sfârșit odată cu schimbarea de regim, operată după alegerile prezidențiale din luna mai a acestui an, alegeri odată cu care și parte a regimului lui Băsescu pare să dorească să revină la „butoane”.

Partenerul de afaceri din noua firmă al lui Adrian Videanu, Raul Doicescu, este un binecunoscut afacerist din domeniul construcțiilor, aflat în top 100 cei mai bogați români, care este un apropiat al lui Videanu și chiar vecin cu acesta. Atât de apropiați sunt, încât și-au construit, la Snagov, casele gard în gard, potrivit presei centrale. De altfel, cei doi au mai fost parteneri de afaceri, în urmă cu mulți ani, în SC Equity Invest, care se ocupa cu brokeraj. Din această firmă a mai făcut parte și Sida Ionescu, fosta cuscră a lui Traian Băsescu, nevasta lui Bebe Ionescu.

Administratorul, controlat de familia Doicescu

Compania de imobiliare a „cuplului” Doicescu-Videanu este, așa cum am arătat mai sus, administrată de SC BD Investment Management SRL. Această firmă a fost înființată, la data de 15 aprilie 2021, de către fiul lui Raul Doicescu, Bogdan Alexandru Doicescu, și se ocupă cu activități de consultanță în management.

SC Fathersun SRl nu este singura societate administrată de BD Investment Management SRL. Aceasta mai administrează, spre exemplu, compania SC Bogart Residential SRL, deținută de SC Bogart Holding Cipru Limited și de Bogdan Alexandru Doicescu.

Bogart Residential SRL, administrată de SC BD Investment Management SRL, mai deține acțiuni în companiile SC Victory Invest SRL, Upstairs Development SRL, Silva Regis SRL, DXB Real Estate SRL, Petroleum Development SRL sau FP One Office Building Development SRLși Campo Development SRL.

Lucrări la Arena Dinamo și la baza Mihail Kogălniceanu

Cea mai prolifică societate a familiei Doicescu este SC Bog’Art SRL, datorită relației contractuale cu statul român. Firma este controlată direct de către Raul Doicescu și, chiar anul acesta, cu doar trei luni înainte ca patronul să se asocieze cu Adriean Videanu, a primit, alături de SC ACU Cluj SRL, Dico și Țigănaș Birou de Proiectare și SC UTI Construction and Facility Management SRL (companie controlată de un alt magnat apropiat de regimul Băsescu, Tiberiu Urdăreanu), un contract în valoare de 478.291.063,8 lei fără TVA, respectiv de 569.166.366 de lei cu tot cu TVA (116.156.401,2 euro), de la Compania Națională de Investiții, pentru proiectarea, execuția de lucrări și asistență tehnică din partea proiectantului, în vederea construirii Arenei multifuncționale C.S. Dinamo București, din Șoseaua Ștefan cel Mare. Contractul are o durată de 7 ani și 8 luni, este finanțat din fonduri bugetare și, în vederea atribuirii lui, a fost organizată o licitație deschisă.

Aceeași companie SC Bog’Art SRL a mai primit la data de 29 aprilie 2022, alături de Strabag SA și de Aduro Impex SRL, un contract de la MApN, în valoare de 1.676.572.522,1 lei fără TVA, respectiv de 1.995.121.301,3 lei cu TVA inclusă (407.167.612,51 de euro), pentru servicii de proiectare și execuția de lucrări „pentru un contract clasificat secret de servicii în vederea realizării infrastructurii Bazei 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu”.

Compania-mamă, implicată în contracte cu statul de 4,3 miliarde de euro

Potrivit datelor furnizate de către Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), SC Bog’Art SRL, compania controlată de Raul Doicescu, partener de afaceri în domeniul imobiliar al lui Adriean Videanu, a fost implicată, începând cu anul 2019 și până în prezent, în nu mai puțin de 44 de contracte de achiziții publice de prestări de servicii sau de execuție lucrări.

Este vorba despre contracte scoase la „mezat” de către Consiliul Județean Brașov, Primăria Orașului Sinaia, Compania Națională de Aeroporturi București, Ministerul Apărării Naționale, Primăria Sectorului 6, Nuclearelectrica, Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, Serviciul de Protecție și Pază, Administrația Străzilor București, Compania Națională de Investiții, Compania de Apă SA Buzău, Primăria Sectorului 4, Primăria Municipiului București, Curtea de Apel Cluj, Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj, Aeroportul Internațional Sibiu, Agenția Națională pentru Dezvoltarea Infrastructurii în Sănătate, Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Sa Constanța, Primăria Comunei Cungrea, Primăria Municipiului Constanța, Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA, Consiliul Județean Cluj, Aeroportul Satu Mare R.A. sau Compania de Apă Târgoviște – Dâmbovița.

Valoarea cumulată a acestor contracte se ridică la fabuloasa sumă de 17.760.963.282,94 de lei fără TVA, adică la 21.135.546.306,7 lei cu tot cu TVA (4.313.376.797,3 euro).

