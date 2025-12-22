Guvernul plafonează deconturile pentru prefecți și subrefecți

Valorile stabilite pentru 2026 rămân nemodificate comparative cu 2025.

Potrivit unui proiect de hotărâre pregătit de către Ministerul de Interne, în situaţia în care chiria este stabilită în contractul de închiriere la un nivel superior plafonului maxim prevăzut, chiria decontată nu va depăşi valoarea plafonului maxim.

În situaţia în care chiria este stabilită în contractul de închiriere în valută, decontarea se va efectua în lei, la cursul valutar comunicat de Banca Naţională a României, valabil la data stipulată în contractul de închiriere pentru plata chiriei, iar în lipsa acestei menţiuni, la data de 15 a lunii respective, fără a se depăşi valoarea lunară a plafonului maxim.