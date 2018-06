Un bărbat homosexual din Franța a făcut recurs la CEDO după ce nu i s-a permis să doneze sânge

Un bărbat din Franţa a cărui homosexualitate îl privează de dreptul de a dona sânge în cazul în care nu a practicat abstinenţa sexuală timp de un an a făcut recurs la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) invocând discriminarea pe motive de orientare sexuală, a declarat avocatul său, vineri, pentru AFP.



"Aceasta este prima dată când CEDO va trebui să se pronunţe asupra caracterului discriminatoriu, sau nu, din legislaţia franceză" în această speţă, a declarat pentru AFP Patrice Spinosi, avocatul reclamantului.



Laurent Drelon, în vârstă de 48 de ani, a fost refuzat în mod repetat la centrele de donare de sânge după ce s-a declarat "homosexual" pe fişa sa de donator întocmită în timpul primei tentative de donare, în 2004.



Începând din iulie 2016, bărbaţii homosexuali pot dona sânge, teoretic, demers care le fusese interzis din 1983 din cauza riscului de transmitere a SIDA. Însă, această posibilitate este supusă unor condiţii stabilite printr-o hotărâre din 5 aprilie 2016, printre acestea numărându-se abstinenţa sexuală timp de un an, care trebuie declarată în cadrul unui interviu prealabil.



Această interdicţie, care se aplică "indiferent de caracterul protejat sau nu al raportului în cauză şi al caracterului stabil, ocazional, multiplu sau anonim al partenerului sau de statutul serologic al acestuia din urmă", menţine "discriminarea faţă de bărbaţii homosexuali şi bisexuali înainte de donarea de sânge", se subliniază în actul de care AFP a luat la cunoştinţă.



Abstinenţa de un an ca o condiţie pentru donarea de sânge de către homosexuali "este fondată în mod exclusiv pe sex şi orientare sexuală (...) şi încalcă dreptul la respectarea vieţii private", garantată de Articolul 8 din Convenţia europeană a drepturilor omului, se arată în document.



Până la sfârşitul anului 2017, Consiliul de Stat, cea mai înaltă instanţă administrativă din Franţa, a respins solicitarea venită din partea a patru asociaţii în vederea ridicării acestei condiţii privind abstinenţa.



Prin impunerea acestei abstinenţe, Ministerul Sănătăţii "nu s-a bazat pe orientarea sexuală, ci pe comportamentul sexual şi nu a adoptat o măsură discriminatorie ilegală", a indicat instituţia.



"Conform datelor Institutului de Supraveghere Sanitară, prevalenţa purtătorilor HIV este de aproximativ 70 de ori mai mare la bărbaţii care întreţin relaţii sexuale cu bărbaţi", a remarcat Consiliul de Stat.

AGERPRES