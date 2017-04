VIDEO - Referendum în Turcia: Erdogan ar putea fi la putere până în 2029. Au fost înregistrate nenumărate fraude

După numărarea a peste 90% din voturi la referendumul constituţional de duminică din Turcia, tabăra care este în favoarea reformei constituţionale conduce cu 52,38% din voturi, în timp ce opozanţii reformei au obţinut 47,62% din voturi, transmite agenţia de stat Anadolu.



La ora locală 19:10 (16:10 GMT), fuseseră numărate 90,69% din voturi, potrivit sursei citate.



Cifrele arată că 23.059.407 de turci (52,38%) au votat în favoarea sporirii prerogativelor preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, în timp ce 20.962.850 de alegători (47,62%) au votat împotrivă.



Reuters remarcă faptul că tabăra care se opune schimbărilor constituţionale a câştigat teren în ultimele ore, situându-se în frunte în Istanbul, cel mai mare oraş al Turciei, unde însuşi preşedintele Erdogan, care a participat sâmbătă, în ultima zi de campanie, la nu mai puţin de patru mitinguri în încercarea de a-şi convinge conaţionalii de oportunitatea modificării Constituţiei, aşteaptă rezultatul final al scrutinului.

La referendumul constituţional de duminică din Turcia s-au comis ilegalităţi în favoarea taberei "da" susţinute de guvern, a afirmat Erdal Askunger, vicepreşedinte al Partidului Republican al Poporului - principala formaţiune de opoziţie, citat de Reuters.



"Se comit multe acte ilegale în favoarea guvernului chiar acum, dar în final tabăra 'nu' va învinge", le-a declarat Askunger reporterilor la sediul partidului. El se referea la decizia Înaltei Comisii Electorale (YSK) de a accepta şi buletine de vot neştampilate.



Comisia a anunţat pe site-ul său de internet, cu câteva ore înainte de închiderea urnelor, că va număra şi voturile exprimate pe buletine nevalidate de ştampila oficialităţilor electorale, dacă nu se dovedeşte că a fost vorba de fraude. YSK a arătat că au existat numeroase plângeri privind omisiunea oficialilor de a ştampila buletinele.

BREAKING |



Many unsealed ballots reportedly being stamped by ballot officers. #Turkeyreferendum pic.twitter.com/wqY3ndFm8u