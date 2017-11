Toader: miniștrii nu trebuie anchetați pentru HG-uri

DIANA OROS

Judecătorii CCR au tranșat ieri parțial speţa „Lacul Belina la Tel Drum”. Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a pledat în faţa Curţii pentru ca miniştrii să nu poată fi anchetaţi de procurori în legătură cu emiterea unor Hotărâri de Guvern. Dosarul Beli­na, instrumentat de DNA, se va închide automat dacă CCR va admite sesizarea formulată de preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu.

Judecătorii CCR au amânat pentru 23 noiembrie dezbaterea sesizării lui C.P. Tăriceanu privind existenţa unui presupus conflict juridic de natură constituţională între Guvern şi DNA, ca urmare a anchetei procurorilor în cazul „Belina la Tel Drum”. În acest dosar, procurorii cercetează două Hotărâri de Guvern din noiembrie 2013, prin care părți din Insula Belina și Brațul Pavel al Dunării au trecut din proprietatea statului în proprietatea CJ Teleorman, fiind închiriate la scurt timp de firma Tel Drum. Cauza îl vizează în mod direct pe liderul PSD Liviu Dragnea, despre care procurorii susţin că ar controla prin interpuşi un grup infracţional organizat având în centru societatea Tel Drum.

Deşi Senatul nu este parte impli­cată în acest caz, sesizarea Curţii a fost făcută de preşedintele Sena­tului, C.P. Tăriceanu, asta după ce premierul Mihai Tudose a evitat să sară în sprijinul lui Liviu Dragnea cu o reclamaţie la CCR. În schimb, ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, a susţinut cauza lui Dragnea, la dezbaterile de ieri, afir­mând că aşa l-a rugat premierul. În faţa Curţii, Toader a pledat pentru admiterea sesizării lui Tări­ceanu, arătând că DNA nu poate ancheta legalitatea, oportunitatea sau circumstanţele emiterii unei Hotărâri de Guvern, iar legalitatea unui astfel de act normativ ar fi de competenţa instanţelor de conten­cios administrativ. Ministrul a cerut Curţii să emită aceeaşi decizie ca şi în cazul ordonanţelor de urgenţă, acte normative de care procurorii nu se mai pot atinge după Decizia nr. 68, emisă în luna martie de CCR. „Vă solicităm să constatați în primul rând existența conflictului dintre Guvern, pe de o parte și Ministerul Public - DNA pe de altă parte. În al doilea rând, să constatați faptul că respectivul conflict a fost generat de acti­vitatea DNA, a procu­rorului, de a ancheta Hotărârea de Guvern sub cele patru aspecte: lega­litate, circum­stanțe, împre­jurări şi oportunitate. În al treilea rând, să dezlegați conflictul cu caracter de speță și preventiv, pe viitor, soluția de principiu, că pe viitor procurorul, ca și în Decizia nr. 68, nu se poate substitui altor autorități și nu poate ancheta Hotărârea de Guvern sub aspectele menționate”, a spus Tudorel Toder în plenul CCR. Pe de altă parte, reprezentantul DNA, procuroarea Simona Ricu, a cerut Curţii să lase procurorii să-şi exer­cite rolul constituţional. „Nu poți să impui unui procuror unde să facă anchetă și unde să nu facă anchetă. Procurorul, atunci când este sesizat cu privire la săvârșirea unei fapte penale, are obligația constituțională de a face verificări. Dacă i se înfrânge acest rol constitu­țional, se încalcă principiul separației puterilor în stat”, a explicat aceasta.

Doi judecători ai Curţii, Maya Teodoroiu şi Ştefan Minea, au lipsit de la şedinţa de ieri, astfel că decizia în cazul Belina se va lua în şapte judecători.