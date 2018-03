O modificare a Codului de procedură civilă care i-ar ajuta pe români

Un număr foarte mare de procese pentru transferul dreptului de proprietate dau bătăi de cap românilor, în fiecare an. O alternativă foarte bună oferă arbitrajul instituționalizat, dar mai trebuie făcute câteva mici modificări legislative pentru a face funcțională această procedură. Asociația de Arbitraj Instituționalizat a conceput un proiect de modificare legislativă care să avantajeze justițiabilii în cauzele legate de transferul dreptului de proprietate, iar acum, arbitrii așteaptă inițiativa politică.

„Proiectul pe care noi l-am depus se referă la modificarea Codului de procedură civilă, mai precis, prin abrogarea articolului 548, alin 2, privitor la convenția arbitrală în materia transferului dreptului de proprietate și a articolului 603, alin. 3, privitor la hotărârea arbitrală în materia dreptului de proprietate. Aceste articole conțin o serie de particularități care îngreunează activitatea de soluționare a acestui tip de litigii, chiar dacă ele sunt arbitrabile. Pentru că se cer în plus convenții în formă autentică notarială, înseamnă că omul face o cheltuială în plus și drumuri în plus, ceea ce nu este în spiritul arbitrajului”, a explicat, pentru Jurnalul, explică Rodica Vlaicu, președintele asociației și al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat din România, cu ocazia evenimentului de prezentare a bilanțului activității asociației și a tribunalului, pentru anul 2017.

Orientarea spre nevoile justițiabilului

Strategia de dezvoltare a asociației și Pogramul de activitate pentru anul 2018 vine în întâmpinarea nevoilor părților din cauzele soluționate de arbitri. Cifrele anului 2017 arată creșterea activității Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat: 105 dosare soluționate, față de 50, câte au fost instrumentate în anul 2017. S-a înregistrat și o creștere a numărului de arbitri, de la 130 la 170, în prezent fiind 202, după ce au depus jurământul, ieri, încă 32 de arbitri absolvenți ai cursurilor de arbitraj. Criteriile de intrare în acest domeniu de activitate s-au înăsprit, pentru a crea un corp al arbitrilor format din profesioniști cu foarte multă experiență.

„Cei care au intrat în această serie au dat un examen mult mai greu decât înainte. Au avut o speță de rezolvat, pentru care au nevoie de cunoștințe și chiar de practică. De acum înainte vor fi examene din ce în ce mai grele. E posibil să se dea un examen și pentru intrarea la curs, nu doar pe cel de la finalul cursului. Arbitrii trebuie să fie persoane cu pregătire temeinică, cu multă experiență și expertiză în domeniile pentru care vor pronunța hotărâri. Arbitrii trebuie să știe mult mai mult decât ceea ce învață din teorie”, a declarat președintele Asociației. Festivitatea de depunere a jurământului a avut loc în incinta Ansamblului Monumental Curtea Domnească de la Potlogi, județul Dâmbovița.

Noul regulament de organizare și funcționare a Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituționalizat prevede și constituirea unui comitet consultativ și a unor departamente specializate, din care vor face parte arbitri specialiști. Aceștia vor avea rolul să sprijine și să consilieze aritrii Tribunalului, în lucrea unor decizii. Va fi înființat un departament de malpraxis medical, un departament pentru proprietate intelectuală, un departament pentru jocuri și concursuri, unul pentru litigii referitoare la transferul de proprietate asupra bunurilor imobile, un departament pentru litigiile din domeniul asigurărilor și un departament pentru litigii transfrontaliere.