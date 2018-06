Raluca Prună, incompatibilă la Bruxelles

Fostul ministru al Justiției în echipa lui Cioloș a „prins” un post bine plasat și bine plătit la Bruxelles. Este din 2018 șef de unitate (Head Unit) într-un compartiment al stufoasei birocrații a Uniunii Europene, care numără mii de funcționari. Calitatea de funcționar superior al UE impune un set de reguli de comportament clar definite prin statut. Imediat după ieșirea din ministeriat, Raluca Prună s-a angajat în campania de proteste împotriva Guvernului PSD-ALDE, participând la manifestații de stradă și la emisiuni TV cu opinii politice dure la adresa majorității guvernamentale, care o pun în situația de a fi cercetată disciplinar pentru activități incompatibile cu funcția de la Bruxelles.

Raluca Prună s-a remarcat în timpul ministeriatului tehnocrat de la Justiție cu o faptă extrem de gravă: inducerea în eroare a CEDO, afirmând, în fața Consiliului Europei, că Guvernul are un program de investiții de un miliard de euro pentru șapte penitenciare. Nu a fost demisă de Cioloș, deși moțiunea simplă împotriva ei, depusă în Parlament, cu titlul sugestiv „Și minciuna poate să ucidă”, a fost votată cu o largă majoritate. Fată cu proptele în rețeaua internațională Soros, a fost recuperată de sistem și plasată, pentru „meritele” din timpul mandatului de la București, în postul de Head Unit în DG Just. Mai exact, este vorba de Directoratul pentru Justiție, Prună fiind în Direcția B - Criminal Justice, pe craca B3 a organigramei. Director general este Tina Astola, care are o asistentă din România, Irina Vasiliu. Prună, dacă vreți să o sunați, să confirme poziția în care se află , sau să o întrebați de sănătate, telefonul său este public şi îl puteţi găsi.

Virulență în opinii politice

Prună Raluca participă cu entuziasm la manifestațiile de stradă neautorizate din București. Prezența ei, alături de alți membri ai defunctului cabinet tehnocrat, a fost remarcată și notată de posturile de televiziune. Invitată în studiouri, Prună continuă lozincile din stradă. În mai 2018, declara: „Cer demisia Guvernului Dăncilă pentru a nu mai avea sentimentul că suntem furați prin lege”. În 20 iunie, dezvoltă, la Digi 24 TV, ideea demisiei și îndeamnă la acțiunea care sprijină în context și nerecunoașterea deciziei CCR: „Ce trebuie să facem noi? Să insistăm cu demisia. Masiv, înainte de adoptarea unui OUG. Mă întreb de ce Ponta a plecat de la conducerea PSD?! Nu era decât trimis în judecată. Dragnea, care i-a luat locul, a fost deja condamnat definitiv o dată, în fond a doua oară”. Cum se împacă militantismul politic al Ralucăi Prună cu statutul de funcționar superior al Uniunii Europene?

Restricții impuse de Statutul funcționarului UE

Statutul funcționarului public, atât în România, cât și la UE, stipulează că dreptul la opinie politică, sindicală, religioasă „este limitat în exercitarea sa de obligația de neutralitate și de rezervă”. Statutul precizează că „dreptul la opinie este circumstanțiat de obligația de rezervă și de măsură în exprimarea opiniilor”. Doctrina juridică recunoaște ca una dintre îndatoririle funcționarului public pe cea de rezervă și de discreție, prevăzute expres în art. 17 al Statutului. Obligația de rezervă este înțeleasă „ca obligația de a se abține la exprimarea opiniilor personale și mai ales a celor politice, ideologice şi religioase în care funcționarul public trebuie să se manifeste cu prudență și măsură”. O lucrare de doctorat privind statutul funcționarului UE, condusă de prof. univ. dr. Mihai Bădescu, plasează abaterile de la Statut în contextul obligației de fidelitate, încălcate prin orice acțiune care ar putea aduce atingere demnității funcției. Mai mult, încălcarea interdicțiilor privind funcționarul instituțiilor UE face trimitere imediată la „abaterea disciplinară prin exprimarea, în calitate de funcționar public, a unor opinii sau activități cu caracter politic”. La Bruxelles, un post-cheie (HU) în cercetarea disciplinară (Invetigation Disciplinnary Office) este ocupat de Georgeta Luminița Nicolae, care are toate datele privind activitățile incompatibile ale Ralucăi Prună, ce pot fi confirmate de buna ei prietenă, Angela Filote, șefa reprezentanței Comisiei Europene de la București.

,,Exprimarea, în calitate de funcționar public, a unor opinii politice sau activități cu caracter politic sunt abateri disciplinare”

Codul funcționarului UE