Tudorel Toader: Arhiva SIPA, o pată pe obrazul justiţiei române; voi publica numele celor care au vizitat-o

DIANA OROS

Ministrul Justiţiei, Tudorel Toader, consideră că arhiva SIPA este o pată pe obrazul justiţiei române şi a anunţat că primul pas în procesul de desecretizare a acesteia va fi să publice numele celor care au "vizitat-o", eventual şi numărul "vizitelor" efectuate.



Toader a scris luni dimineaţa pe pagina de facebook că adevărul trebuie să fie scos la suprafaţă, indiferent dacă acesta este plăcut sau neplăcut.



"Arhiva SIPA - o pată pe obrazul justiţiei române! Plăcut sau neplăcut, adevărul trebuie să fie scos la suprafaţă. Primul pas - voi publica numele celor care au "vizitat" arhiva, eventual şi numărul "vizitelor" efectuate!", afirmă Toader.



Ministrul Justiţiei a declarat vineri, la Iaşi, că arhiva SIPA sigur va fi desecretizată, menţionând totodată că, prin funcţia pe care o are, el poate desecretiza ceea ce este secret de serviciu.



"Arhiva SIPA sigur va fi desecretizată. Arhiva SIPA eu nu o cunosc, că nu am fost în ea. Probabil are informaţii pe toate palierele, pe toate nivelele. Ministrul Justiţiei poate desecretiza ce e secret de serviciu. Ce este de competenţa Guvernului poate fi desecretizat prin hotărâre de Guvern. Dacă vor fi acolo şi secrete de stat, vor putea fi desecretizate numai la nivel de CSAT. Prin urmare, eu am citit tot istoricul şi toate regulamentele şi toate comisiile, toate evaluările referitoare la arhiva SIPA", a declarat Tudorel Toader. www.agerpres.ro