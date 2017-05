Accident GRAV in Olt. Trei persoane, printre care un copil în vârstă de trei ani, au ajuns la spital

Aproximativ 20 de spioni ai CIA din China au fost ucişi sau au ajuns în închisori, între 2010 şi 2012, dezvăluie publicația „The New York Times”, citată de BBC. CIA nu a comentat...

In fata Spitalului Judetean de Urgenta Vaslui a fost descoperit o geantă suspectă, in interiorul caruia se crede ca ar fi o bomba. Aceasta a fost găsită chiar in statia de autobuz din apropierea unitatii medicale, sc...